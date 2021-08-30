Выставка-маршрут об отвергнутых шедеврах пройдет осенью в Третьяковской галерее

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Выставка-маршрут "Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова" о полотнах, которые в свое время снимали с выставок и запрещали экспонировать, будет организована с 16 сентября в Государственной Третьяковской галерее, сообщили ТАСС в пресс-службе музея в понедельник.

"Для выставки-маршрута отобрано 20 наиболее значимых произведений. Они отмечают высшие достижения отечественного искусства XIX-ХХ столетий. Сегодня понятно, что их отторгали и обличали за новизну приемов и смыслов", - отметили в пресс-службе.

Эти картины представляют ядро собрания Павла Третьякова. Они выдержали испытание временем, завоевав признание специалистов и зрителей, говорят в галерее. Одновременно эти шедевры характеризуют их приобретателя как коллекционера самого актуального на тот момент искусства, который обладал редким художественным чутьем, смелостью и независимостью взглядов.

В музее отмечают, что в наши дни зрителю нелегко понять, чем могли раздражать "Боярыня Морозова" (1887) Василия Сурикова или "Березовая роща" (1879) Архипа Куинджи, что возмущало в произведении "После побоища Игоря Святославича с половцами" (1880) Виктора Васнецова, почему сняли с выставки "Сельский крестный ход на Пасхе" (1871) Василия Перова и запретили экспонировать картину "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" (1885) Ильи Репина.

Главная задача проекта - поиск ответа на вопрос, что непозволительного современники находили в полотнах, которые стали гордостью русского искусства.