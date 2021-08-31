Скрипач Вадим Репин отметит юбилей концертами в Москве и Париже

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Заслуженный артист России, основатель Транссибирского арт-фестиваля Вадим Репин во вторник будет отмечать 50-летие. Этой дате скрипач посвятит концерты в Москве и Париже, рассказал он ТАСС.

"Как артисту, конечно, мне приятно быть на сцене, надеюсь, что так оно и будет. Вернее уверен, что оно так и будет, - ответил он на вопрос о планах празднования. - Мы открываем сезон в зале "Зарядье" с Валерием Гергиевым и Мариинкой, будет пара концертов во Франции, в Париже, которые станут своего рода частью моих празднеств. Может быть, что-то еще в Новосибирске состоится".

Концерт в московском зале "Зарядье" состоится 5 сентября, гастроли в Парижской филармонии назначены на октябрь.

В юбилейный год Репина его записи выходят в разных странах: в Великобритании выпущен компакт-диск с музыкой Джеймса Макмиллана, немецкое издание Deutsche Grammophon представляет запись с концертом Софии Губайдулиной, премьера которого состоялась на Транссибирском арт-фестивале. Также идут переговоры о выпуске в Нидерландах компакт-диска Concerto De Berlin Владимира Косма, посвященного Репину.

О музыканте

Вадим Репин родился в Новосибирске. В возрасте пяти лет он впервые взял в руки скрипку, а уже в 11 - завоевал золотую медаль на Международном конкурсе им. Венявского в Польше и дебютировал с сольными концертами в Москве и Ленинграде. В 14 лет музыкант выступал в Токио, Мюнхене, Берлине и Хельсинки, в 15 лет сыграл в Carnegie Hall в Нью-Йорке, в 17 лет стал самым молодым победителем престижного Международного конкурса королевы Елизаветы в Брюсселе.

Репина хвалят критики по всему миру, а американский коллега музыканта Иегуди Менухин назвал его "самым совершенным скрипачом".

О том, какие качества помогли добиться успеха, Репин говорит так: "Первое, конечно, терпение, второе - врожденный вкус, который у каждого свой и которому я неизменно следовал, и третье - это удача, потому что на моем жизненном пути встречались грандиозные личности, поистине космического масштаба". Он выступает в творческом тандеме с такими музыкантами как Чечилия Бартоли, Юрий Башмет, Михаил Плетнев, Евгений Кисин, Борис Березовский, Денис Мацуев, Константин Лифшиц и многие другие. Среди дирижеров, с которыми сотрудничал Репин, - Евгений Светланов, Владимир Федосеев, Зубин Мета, Шарль Дютуа, Риккардо Мути, Марис Янсонс, Владимир Ашкенази, Валерий Гергиев, Юрий Темирканов, Владимир Юровский и другие.

С 2014 года Репин проводит на своей родине Транссибирский арт-фестиваль. "В основном все, что меня интересует, находится в мире музыке", - признается маэстро. Другим важным для себя занятием называет мастер-классы, занятия с молодежью.

По словам музыканта, в свой день рождения он ничего не загадывает, а настоящим подарком считает сюрприз. "Чтобы все-таки не было плохих новостей, связанных со здоровьем моих близких людей, - это вот то, что я действительно хотел бы загадать, - добавил он. - А так - я не загадываю, я планирую".