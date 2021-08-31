Гости спецпроекта Третьяковки в Приморье смогут "побывать" внутри картины "Черный квадрат"

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /ТАСС/. Зрители на выставке "Третьяковка в движении", которая открылась во временном павильоне в центре Владивостока, могут "побывать" внутри картины Казимира Малевича "Черный квадрат" и с помощью цифровых технологий "перенестись" к картине Ивана Айвазовского "Черное море" в государственной Третьяковской галерее, сообщает корреспондент ТАСС.

Мультимедийная экспозиция из восьми залов открылась во временном павильоне, организованном в транспортных контейнерах с логотипами генерального партнера проекта, транспортной группы Fesco. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Приморского края и администрации Владивостока. Выставка работает до 26 сентября в рамках культурной программы Восточного экономического форума (ВЭФ).

Один из залов выставки - символизирующее картину "Черный квадрат" помещение без источников света, в которое экскурсоводы предлагают войти, включив фонарик на телефоне. Здесь на черных стенах множество деревянных пластин, приподняв которые можно прочесть цитаты Казимира Малевича. "За этими квадратиками, как мне кажется, скрывается сущность, эмоции художника. Это очень неоднозначная картина и эта комната символизирует поиски смысла, эмоции", - рассказали ТАСС экскурсоводы.

На стену другой комнаты выставки транслируется видеозапись, сделанная в Третьяковской галерее напротив картины Айвазовского "Черное море". На ней можно увидеть, как к картине подходят люди и экскурсоводы, рассматривают ее, проходят мимо. Пол здесь засыпан галькой, на которую уложены мягкие кресла, из колонок звучит шум моря. Экскурсоводы, которые работают с гостями экспозиции, прошли подготовку по программе Третьяковской галереи, рассказала ТАСС администратор выставки. "Есть два объяснения тому, что экспозиция обустроена в транспортных контейнерах. Во-первых, транспортная группа Fesco - наш генеральный партнер, а во-вторых, поскольку выставка называется "Третьяковка в движении", эти контейнеры символизируют передвижение. Мы предлагаем прийти сюда и получить опыт того, как правильно смотреть на картины, как попытаться построить диалог с картиной. И этот опыт можно применить в любом музее города", - рассказала собеседница.

Лекции и кинопоказы

Помимо экспозиции в рамках проекта запланированы мастер-классы для детей и взрослых, лекции и кинопоказы. Так, в публичную образовательную программу павильона включен лекционный экспресс-курс "Тысяча лет русского искусства", повествующий о своеобразии искусства разных эпох от Средневековья до наших дней. Он даст представление об эволюции стилей русского искусства и их месте среди других европейских школ.

Программа кинопоказов спецпроекта направлена на знакомство гостей павильона с творческим наследием русских художников, особенное внимание в ней уделено искусству Приморского края, сообщила пресс-служба правительства Приморья. Так, серию документальных короткометражных фильмов "Художник красит место" откроют документальные фильмы о Викторе Федорове, патриархе дальневосточного авангардного искусства, и Валерии Ненаживине. Кинопоказы предложат не только проникнуться характером и наследием художников Владивостока, но и обсудить ведущую роль творческой личности в формировании культурного ландшафта края.

Для детской и семейной аудитории запланированы два блока творческих мастерских - "Эксперименты с классикой" и "Игра в авангард", которые помогут понять, как создаются шедевры изобразительного искусства, и позволят в игровом формате исследовать художественные материалы и экспериментировать.

Все мероприятия проекта бесплатные, для участия в мастер-классах необходима предварительная запись. В связи с санитарными ограничениями одновременно на выставке может присутствовать не более 15 зрителей, все они должны носить защитные маски.