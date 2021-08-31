Алексей Учитель заявил, что число поступающих на режиссуру девушек достигает 80%

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Количество девушек, которые поступают на режиссерский факультет, сейчас превышает число молодых людей, желающих получить образование по этому профилю. Об этом в интервью ТАСС рассказал режиссер Алексей Учитель.

Учитель, который отмечает во вторник 70-летие, регулярно набирает режиссерскую мастерскую во ВГИКе. "Знаете, так было всегда, но сейчас приобрело какие-то чудовищные размеры: 80% поступающих на режиссуру - девушки. <…> Я не против женщин в нашей профессии, но надо понимать, что она дико тяжела. Тем не менее, тенденция налицо. Ладно, была бы пропорция 50 на 50, с этим готов согласиться, но 80 на 20 - перебор. Не отвечу, почему так получается, хотя первый фильм во ВГИКе ребята снимают друг о друге", - рассказал режиссер.

Он отметил, что всем студентам, начиная с первого набора, всегда советует "внутренне настраиваться" на то, чтобы снимать шедевры и выигрывать на фестивалях. "Словом, готовлю побеждать. Это не всегда получается, но в себя нужно верить. Сам так живу и с ребятами интуитивно делюсь какими-то мыслями, стараясь научить практической профессии", - поделился собеседник агентства.