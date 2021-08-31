Путин поздравил Алексея Учителя с юбилеем

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя творческого объединения "Рок" Алексея Учителя с 70-летним юбилеем, отметив талант режиссера. Текст поздравления опубликован во вторник на сайте Кремля.

"Известный режиссер, талантливый и неординарный человек, вы вписали яркие страницы в творческую летопись отечественного киноискусства. Ваши работы неизменно вызывают общественный интерес, становятся настоящим событием в культурной жизни страны", - говорится в поздравлении президента.

Глава государства пожелал Учителю здоровья, неиссякаемого вдохновения и успехов.

Алексей Учитель родился 31 августа 1951 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В 1975 году окончил операторский факультет ВГИКа в мастерской Романа Ильина.

Режиссерский путь начинал с документальных картин. Его авторству принадлежат работы "Ленинград" (1978), "Сколько лиц у дискотеки?" (1980), "Акция" (1983), "Планета "Наташа" (1986), "Открытый урок" (1987), "Рок" (1988) и другие. В 1991 году он основал киностудию "Рок".

Первым художественным фильмом режиссера стала драма "Мания Жизели" (1995). Он также снял картины "Дневник его жены" (2000), "Прогулка" (2003), "Космос как предчувствие" (2005), "Матильда" (2017) и "Цой" (2020). Учитель также выступает продюсером разных кинематографических проектов.