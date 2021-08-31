Мишустин: "Пушкинская карта" поможет поддержать учреждения культуры

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Запуск программы "Пушкинская карта" не только поможет молодежи прикоснуться к искусству, но и позволит поддержать учреждения культуры. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на церемонии вручения государственных и правительственных наград деятелям культуры и искусства.

Он обратил внимание на то, что один из ключевых приоритетов в работе властей - это обеспечение максимально широкого доступа к культурным ценностям для каждого гражданина России. Среди мер, которые были приняты для этого, глава кабмина назвал развитие сети киноконцертных залов для трансляции выступлений ведущих творческих коллективов и "Пушкинскую карту".

"[Она] вводится по инициативе президента с завтрашнего дня, чтобы сделать более доступными для молодежи наши музеи, театры, концертные площадки, - напомнил Мишустин. - Программа не только поможет молодым людям прикоснуться к историческим ценностям, шедеврам национального и мирового значения, но и поддержит наши учреждения культуры, которые будут в ней участвовать".

С помощью проекта они привлекут дополнительные средства, пояснил премьер. "А это миллиарды рублей, благодаря которым и федеральные, и региональные, а также муниципальные организации смогут получить федеральное финансирование", - указал он.

По мнению председателя российского правительства, запуск программы "Пушкинская карта" в целом является очень хорошей мерой поддержки. "Возможно, из сегодняшних посетителей завтра вырастут новые мастера и таланты. Особенно если они получат соответствующее образование", - подытожил он.

О проекте

О запуске программы "Пушкинская карта" объявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии в июне. "Пушкинской картой" смогут воспользоваться граждане РФ в возрасте от 14 до 22 лет, чтобы приобрести билеты в российские театры, концертные залы, музеи, галереи за государственный счет на всей территории страны. На первом этапе - с 1 сентября по 31 декабря 2021 года - номинал карты составит 3 тыс. рублей, в следующем году сумму планируют увеличить до 5 тыс. рублей. Правительство уже выделило около 4 млрд рублей на реализацию программы.