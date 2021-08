Прослушивание рок-музыки в мире выросло на 15%

ТАСС, 31 августа. Стриминговый сервис Spotify зафиксировал рост прослушивания рок-музыки в мире на 15% с начала года. Об этом рассказали во вторник ТАСС в пресс-службе компании.

"По данным Spotify, прослушивание рок-музыки с января 2021 года в целом по миру выросло на 15%, а самым популярным оказался рок 2010-х годов", - отметили в компании.

Так, с победы итальянской группы Maneskin на конкурсе "Евровидение-2021" число прослушиваний группы увеличилось на 8 000% по всему миру, в России песни команды вошли в пятерку самых популярных треков лета.

Тренд подтверждается и ростом прослушивания рок-плейлистов. Так, плейлист Songs We Rocked Out To с января 2021 года вырос на 166%, Full Volume - на 97%, а Rock Callejero - на 48%. Подборка "Хиты русского рока" занимает седьмую строчку в десятке самых популярных редакторских плейлистов в России, его прослушивания с января выросли на 79%, а подборки современной рок-музыки "Рок сегодня" - на 45%. "В ответ на растущий интерес слушателей к жанру в апреле 2021 года музыкальная редакция Spotify в России представила плейлист с самыми заметными релизами русскоязычной рок-сцены "Новинки русского рока", который с момента запуска вырос на 108%", - рассказали в пресс-службе.

В пятерку самых популярных рок-песен в России вошли "Кукла колдуна" и "Дурак и молния" группы "Король и Шут", "Я так соскучился" команды "Порнофильмы", "Танцы" в исполнении ssshhhiiittt!, а также Sweater Weather от The Neighbourhood.

Сервис Spotify был создан в 2008 году. На сегодняшний день он насчитывает более 365 млн пользователей в мире, включая 165 млн подписчиков Spotify Premium в 178 странах.