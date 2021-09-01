Певческая капелла Санкт-Петербурга отправится в Бельгию по программе "Русские сезоны"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Певческая капелла Санкт-Петербурга под руководством народного артиста СССР Владислава Чернушенко отправляется в среду на гастроли в Бельгию. В этой стране старейший хор России выступит как участник международного культурного проекта "Русские сезоны" Министерства культуры РФ.

"Турне Певческой капеллы Санкт-Петербурга откроется 2 сентября концертом в Брюсселе. Петербуржцы выступят в старинном соборе Святого Михаила и Гудулы, названном в честь небесных покровителей Брюсселя. Затем Капелла даст концерты в городах Кортрейк и Остенде. Свой гастрольный тур капелла завершит 5 сентября в музейном комплексе "Ла Боври" в Льеже. В программе концертов - древние русские духовные песнопения, духовная музыка Дмитрия Бортнянского, Сергея Рахманинова, Павла Чеснокова, Георгия Свиридова, Александра Архангельского, сербских композиторов Стевана Мокраняца и Зорана Мулича", - рассказали в пресс-службе.

Из-за коронавирусных ограничений гастроли хора капеллы в Бельгии переносились дважды. В этой стране коллектив уже выступал, завоевав симпатии публики.

За последние несколько лет хор и симфонический оркестр капеллы гастролировали в Италии, Франции, Нидерландах, Испании, Словакии, Эстонии, Австрии, Латвии, Литве, Хорватии, Германии, Китае, Сербии. Бессменным художественным руководителем хора многие десятилетия является маэстро Владислав Чернушенко, удостоенный за свои заслуги звания почетного гражданина Санкт-Петербурга.

Международный культурный проект "Русские сезоны" возрождает созданную более 100 лет назад Сергеем Дягилевым традицию представления мировой публике лучшего из культурного достояния России.