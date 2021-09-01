Эрмитаж смягчил правила посещения музея

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж расширил возможности посещения экспозиции главного музейного комплекса на Дворцовой набережной, отменив ряд ограничений, введенных в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на официальной странице музея в социальной сети "ВКонтакте".

"С 1 сентября 2021 года Государственный Эрмитаж расширяет границы маршрутов посещения Главного музейного комплекса. Снова открываются экспозиции, которые ранее были недоступны из-за санитарно-эпидемиологических ограничений. Новая гибкая система позволит посетителям перемещаться без ограничительных рамок строгой маршрутизации и увидеть практически все залы Главного музейного комплекса, независимо от выбранного маршрута. <...> Благодаря новой системе посетители могут переходить с маршрута на маршрут и выстраивать свое путешествие по музею, исходя из собственных интересов и предпочтений, однако главное правило остается неизменным - следовать заданному направлению движения, что позволяет избегать встречных потоков людей", - говорится в сообщении.

Существующие два маршрута посещения, которые начинаются с Иорданской или Церковной лестниц, дополнены целым рядом залов, представляющих разные культуры и периоды. На первом этаже снова открыты залы искусства Кавказа, Сибири, Средней Азии, зал Азербайджана, на втором доступны все залы искусства Франции и Петровская галерея с экспозицией искусства Германии XV-XVIII веков. На третьем этаже, где представлено искусство Востока, сейчас можно увидеть и залы Японии. "Теперь богатство экспозиций Главного музейного комплекса доступно для осмотра практически полностью, несмотря на сохраняющиеся ограничения", - отметили представители музея.

Посетители, начав один из заданных маршрутов, теперь могут самостоятельно выбрать, какие залы посмотреть. Для этого в специальных точках, где установлены информационные указатели, нужно выбрать путь для дальнейшего движения.

"В Эрмитаже уже больше года действуют новые правила посещения, разработанные для того, чтобы обеспечить санитарную безопасность как для посетителей, так и для сотрудников музея. Все это время различные службы постоянно изучают особенности передвижения посетителей музея, анализируют обратную связь - и исходя из этого дорабатывают существующие логистические возможности для улучшения приема гостей Эрмитажа", - отмечается в сообщении.

Коллекция Государственного Эрмитажа, который ведет историю с 1764 года, включает около 3 млн предметов, включая живопись, графику, скульптуру и предметы прикладного творчества, археологические находки и нумизматический материал. Эрмитаж располагается в 10 зданиях в Санкт-Петербурге, включая главный музейный комплекс с Зимним дворцом на Дворцовой набережной, Восточное крыло Главного штаба на Дворцовой площади, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода и реставрационно-хранительский центр "Старая Деревня". В зданиях Эрмитажа действуют около 550 экспозиционных залов.