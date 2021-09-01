"Пушкинскую карту" оформили более 15 тыс. человек

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Виртуальную "Пушкинскую карту" оформили более 15 тыс. молодых людей, сообщили журналистам в пресс-службе министерства культуры РФ в среду.

"На текущий момент виртуальную карту оформили уже свыше 15 тыс. человек. Примечательно, что первый билет на спектакль в Московский академический театр сатиры приобрела девушка из Омска", - приводятся в сообщении слова главы министерства Ольги Любимовой.

"Нам очень хочется, чтобы стало хорошей привычкой посещать театры, музеи, галереи, филармонии, концертные залы. Надеюсь, что молодые люди не будут пренебрегать этой возможностью", - добавила Любимова.

О запуске программы объявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии в июне. "Пушкинской картой" смогут воспользоваться граждане РФ в возрасте от 14 до 22 лет, чтобы приобрести билеты в российские театры, концертные залы, музеи, галереи за государственный счет на всей территории страны. На первом этапе - в период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года - номинал карты составит 3 тыс. рублей, в следующем году сумму планируют увеличить до 5 тыс. рублей. Правительство уже выделило около 4 млрд рублей на реализацию программы.