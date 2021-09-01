Творческие вузы поборются за получение пяти грантов по 100 млн рублей

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Пять грантов по 100 млн рублей получат творческие вузы РФ, отобранные на участие в программе "Приоритет 2030", сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Министерства культуры РФ.

"Двадцать творческих вузов, среди которых 15 подведомственных Минкультуры России, и пять - Минобрнауки России, поборются за получение пяти грантов в размере 100 млн рублей каждый на развитие научного, творческого потенциала учреждения", - отметили в пресс-службе.

В среду министр культуры РФ Ольга Любимова посетила Театральный институт имени Бориса Щукина. Ректор института Евгений Князев отметил, что для учреждения большая честь принимать министра в День знаний и поблагодарил министерство за поддерживаемые инициативы, в том числе и программу "Приоритет 2030".

Ольга Любимова в свою очередь сообщила, что уже 13 сентября в министерстве состоится первое заседание подкомиссии по отбору вузов творческой направленности на участие в программе стратегического академического лидерства "Приоритет 2030".

Минобрнауки РФ объявило о запуске программы "Приоритет-2030" 24 июня, она направлена на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Предполагаемый срок реализации программы - 10 лет, она будет проходить в два этапа: 2021-2025 и 2025-2030 годы. Ожидается, что в программе примут участие не менее 100 университетов, которые ежегодно смогут рассчитывать на базовый грант не менее чем в 100 млн рублей и спецгрант, размер которого устанавливает специальная комиссия.