"Параллельные матери" Альмодовара открыли конкурсную программу Венецианского фестиваля

ВЕНЕЦИЯ, 1 сентября. /ТАСС/. Педро Альмодовар представил на Венецианском кинофестивале новый фильм "Параллельные матери" (Madres paralelas), который в среду официально открывает международный смотр. Испанский режиссер рассказал, что при создании фильма вдохновлялся образами "неидеальных" матерей, передает корреспондент ТАСС.

Драма "Параллельные матери" принимает участие в основном конкурсе 78-го Венецианского кинофестиваля, премьерный показ для прессы встретили продолжительными аплодисментами. "Матери, которых я показывал раньше, были совсем другими, их образы были вдохновлены, например, моей мамой и другими женщинами, повлиявшими на меня. Персонаж Пенелопы Крус в этой картине становится тем интереснее, чем он сложнее. Этот образ я создавал, основываясь на опыте общения с матерями - у некоторых из них не было так называемого "материнского инстинкта". Они все были очень разными, и я хотел сконцентрироваться на таких "неидеальных" матерях", - отметил режиссер.

Картина рассказывает историю двух женщин, судьбы которых пересекаются в родильном отделении. Случайная встреча перерастает в крепкую связь, меняющую жизнь обеих. Роли в фильме сыграли Пенелопа Крус и Милена Смит. Крус назвала свою героиню одним из самых сложных персонажей, которые ей довелось играть. "Но я никогда не чувствовала себя одиноко. Мы проводили много времени в обсуждениях, из этих бесед рождались такие моменты, которые были необходимы для образа. Когда я прочитала сценарий, я сказала себе: "Педро снова сотворил чудо", - поделилась она.

Для молодой актрисы Милены Смит работа с Альмодоваром стала одним из первых крупных проектов в карьере. По словам артистки, ее героиня в фильме позволила ей "понять кое-что про себя". В картине также задействованы Айтана Санчес-Хихон, Росси ди Пальма, Исраэль Элехальде и другие. Фильм выйдет в российский прокат 11 ноября.

Педро Альмодовар вернулся в Венецию с новым фильмом спустя два года после получения почетного "Золотого льва" за вклад в мировой кинематограф. Его авторству принадлежат такие картины как "Женщины на грани нервного срыва" (Mujeres al borde de un ataque de "nervios", 1988), "Живая плоть" (Carne tr mula, 1997), "Все о моей матери" (Todo sobre mi madre, 1999), удостоившаяся "Оскара" за лучший фильм на иностранном языке и другие.