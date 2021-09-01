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Как рождались снимки ТАСС, которые вы наверняка знаете

© ТАСС

Глазами этих людей мы видели, как менялась столица и строились новые города, как заалело Знамя Победы над Рейхстагом и как судили главных немецких военных преступников. Фотографы ТАСС постоянно находились в центре событий, но при этом всегда оставались за кадром. ТАСС выпустил спецпроект "За кадром", в котором рассказывает о пяти культовых фотографах агентства: Науме Грановском, Евгении Халдее, Валентине Мастюкове, Владимире Мусаэльяне и Юрии Белинском

Проект состоит из шести частей. Каждому из пяти героев посвящена отдельная глава, которая не только рассказывает о профессиональном пути фотографа, но и раскрывает некоторые творческие приёмы авторов. 

В шестой главе рассказываем о современной редакции фотоинформации ТАСС, сотрудники которой хранят традиции своих предшественников. В конце проекта можно увидеть подборку современных снимков, отмеченных на международных и российских конкурсах.

Подробнее — в спецпроекте ТАСС "За кадром".

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