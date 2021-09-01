Мемориальную доску Георгию Жженову установят в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Мемориальную доску, посвященную артисту Георгию Жженову, установят на фасаде дома на 1-й линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге, где он жил до 1938 года. Как сообщила в среду пресс-служба городской администрации, постановление об этом подписал губернатор Александр Беглов.

"Инициатива установки мемориальной доски принадлежит Санкт-Петербургской организации общероссийской общественной организации "Союз кинематографистов Российской Федерации". Доска, увековечивающая память народного артиста СССР, лауреата Государственной премии РСФСР Георгия Степановича Жженова, будет установлена на фасаде дома №20, литера А по 1-й линии Васильевского острова", - сообщила пресс-служба.

Георгий Степанович Жженов (1915-2005) - советский и российский актер театра и кино; Заслуженный артист РСФСР (1969), Народный артист СССР (1980). Он родился в Петрограде 9 марта 1915 года, во время революционных событий 1917 года семья Жженовых переехала в деревню. В 1919 году они вновь вернулись в Петроград и поселились на Васильевском острове в доме на 1-й линии Васильевского острова, где Жженов жил до 1938 года.

Впоследствии он был дважды незаконно репрессирован и сослан. Играл в Заполярном драматическом театре в Магадане, был актером Свердловской киностудии, в 1950-е годы вернулся в Ленинград, служил в Ленинградском областном драматическом театре и театре имени Ленсовета, с 1968 года был актером Московского театра имени Моссовета. В творческой биографии Жженова более ста ролей в театре и кино, в том числе в фильмах "Берегись автомобиля", "Ошибка резидента", "Судьба резидента", "Экипаж".

За яркое и самобытное творчество, а также за активную гражданскую позицию Жженов был награжден рядом наград и премий, среди которых Орден Трудового Красного Знамени, Ордена "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней, кинематографическая премия "Ника" в номинации "Честь и достоинство", премия Международного кинофестиваля "Кинотавр" в номинации "Премия президентского совета за творческую карьеру" и другие.