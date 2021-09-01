Более 40 спектаклей войдут в программу фестиваля "Видеть музыку"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Программа шестого фестиваля музыкальных театров России "Видеть музыку" будет включать более 40 спектаклей. Об этом сообщила в среду пресс-служба смотра.

"Фестиваль объединит в своей афише больше 40 спектаклей российских музыкальных театров и станет самым представительным смотром отечественной музыкальной сцены", - подчеркнули организаторы.

Проведение смотра особенно актуально сейчас, "когда после вынужденного, обусловленного эпидемиологической ситуацией длительного антракта театры вновь возвращаются к своей деятельности". "С этой точки зрения, всероссийский фестиваль "Видеть музыку" - это уникальная возможность и шанс для театров приехать в столицу со своими лучшими спектаклями и заявить всему миру, друг другу и зрителям: "Мы живы, мы работаем, мы полны сил", - отметили в пресс-службе.

В фестивале примут участие 35 театров, в том числе 25 региональных от Калининграда до Иркутска, а также театры Донбасса, Узбекистана и Казахстана. Столичные театры представлены Большим театром, "Новой оперой", "Геликон-оперой", Детским музыкальным театром им. Н. Сац, Московским театром оперетты, Детским музыкальным театром юного актера, Детским театром эстрады.

Помимо основной программы, зрителей ждут детские постановки, студенческие спектакли, научно-практическая конференция Ассоциации музыкальных театров (АМТ). В рамках фестиваля отметят 55-летие со дня основания первого в мире профессионального театра оперы, балета и симфонической музыки для детей и юношества - Детского музыкального театра им. Наталии Сац.

Спектакли "Видеть музыку" будут идти на сценах всех музыкальных театров Москвы, а завершится фестиваль в Московском академическом музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко традиционным вручением премии "Легенда" общепризнанным мэтрам музыкального театра.

О фестивале

"Видеть музыку" организован АМТ при поддержке Минкультуры РФ и Фонда президентских грантов как фестиваль-панорама, на котором все музыкальные театры имеют возможность представить свои спектакли в общем художественном контексте страны. Отличительной чертой смотра является отсутствие экспертного совета - театры сами решают, какой спектакль показать в столице. Нет жюри и, соответственно, конкурсной составляющей.

В названии фестиваля лежит цитата. Однажды композитор Игорь Стравинский сказал хореографу Джорджу Баланчину: "Ваша хореография - это попытка увидеть музыку". А Баланчин довольно резко отшутился: "Скорее, это ваша музыка - попытка услышать мой танец". В 2012 году Пермский театр оперы и балета назвал так свой вечер современных одноактных балетов.