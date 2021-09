Роберто Бениньи вручили почетного "Золотого льва" на открытии Венецианского фестиваля

ВЕНЕЦИЯ, 1 сентября. /ТАСС/. Международный Венецианский кинофестиваль открылся на острове Лидо в 78-й раз. На церемонии открытия в среду итальянскому актеру и режиссеру Роберто Бениньи вручили "Золотого льва Святого Марка" за вклад в мировой кинематограф, передает корреспондент ТАСС.

Гостям вечера показали видео с фрагментами главных работ Бениньи, вручение награды публика приветствовала овациями. "Я переполнен эмоциями, чувством благодарности и любви. Многие режиссеры выбрали меня для своих историй, и эти истории стали общими", - сказал кинематографист, получая награду.

Он выразил признательность всем режиссерам, с которыми ему довелось работать - Бернардо Бертолуччи, Федерико Феллини, Джиму Джармушу и другим. Особую благодарность Бениньи адресовал жене, актрисе Николетте Браски.

Итальянский актер и режиссер Роберто Бениньи за годы карьеры сыграл роли более чем в 30 фильмах, среди работ с его участием - картины "Луна" (La luna, 1979) Бернардо Бертолуччи, "Кофе и сигареты" (Coffee and Cigarettes, 1986) и "Вне закона" (Down by Law, 1986) Джима Джармуша, "Голос луны" (La voce della luna, 1990) Федерико Феллини, "Пиноккио" (Pinocchio, 2019) Маттео Гарроне и другие фильмы. Он также снял несколько собственных художественных фильмов, удостоенных высоких оценок аудитории и профессиональной публики. Военная мелодрама Бениньи "Жизнь прекрасна" (La vita bella, 1997) удостоилась трех премий "Оскар". В числе его наград также BAFTA, несколько кинопремий Италии "Давид ди Донателло" и старейших национальных наград "Серебряная лента".

Для Италии Бениньи является одним из ведущих кинематографистов современности. Последние годы он выступал с шоу-интерпретацией "Божественной комедии" Данте, став автором текста.

Начало кинематографического путешествия

Ограничения, введенные из-за пандемии, лишили зрителей возможности вживую понаблюдать за звездами, приглашенными на торжественную церемонию открытия: там, где раньше собирались фанаты, теперь стоит высокое ограждение. По красной дорожке в этот вечер прошли глава жюри Венецианского кинофестиваля, южнокорейский режиссер Пон Джун Хо, член жюри, лауреатка основной конкурсной программы прошлого года Хлоя Чжао, актрисы Хелен Миррен и Изабель Юппер, команда фильма-открытия "Параллельные матери" - режиссер Педро Альмодовар, актрисы Пенелопа Крус и Милена Смит. Гостем торжественной церемонии стал президент Италии Серджо Маттарелла.

"Присутствовать здесь в качестве президента жюри - большая честь для меня. Нас ожидает прекрасное кинематографическое путешествие, которое мы разделим с моими коллегами по жюри и венецианской аудиторией. Несмотря на пандемию, мы собрались здесь ради кино. Мы все верим в то, что коронавирус скоро уйдет, а кино будет с нами всегда", - сказал Пон Джун Хо со сцены.

Открытие программ

Показы Венецианского кинофестиваля для профессиональной публики начались ранним утром в среду, официальную конкурсную программу открыли "Параллельные матери" (Madres paralelas) испанского режиссера Педро Альмодовара с Пенелопой Крус в главной роли, секцию "Горизонты" - французская картина "Обещания" (Les Promesses) Томаса Круитхофа с Изабель Юппер.

Альмодовар представил зрителям новый взгляд на любимую им тему - героинями картины вновь становятся женщины, которые впервые сталкиваются с опытом материнства и переживают его по-разному. В центре внимания режиссера оказываются "несовершенные" матери, чьи образы он создавал из опыта общения с женщинами.

Главной героиней фильма "Обещания" также становится женщина - мэр небольшого города под Парижем. Она готовится занять пост министра, но не может просто так оставить горожан. По словам Круитхофа, идея картины появилась у него несколько лет назад после выборов во Франции. Изабель Юппер рассказала, что не считает картину "политическим вестерном", как о ней иногда пишут.

"Это история, которая показывает путь двух людей в политике. В качестве мэра моя героиня хотела изменить представление об этом маленьком городе. Ей интересны люди, их жизнь и их мечты. Участие в политической жизни не означает, что у человека нет чувств", - поделилась актриса.

Из-за пандемии коронавируса на смотре действуют строгие ограничения по заполняемости залов, поэтому на смену живым очередям пришли виртуальные: теперь журналистам заблаговременно необходимо бронировать билеты на все события в специальном онлайн-кабинете. Всего в основной конкурс включили 21 картину, Россию в этой секции представляет драма "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова. Фестиваль продлится на острове Лидо до 11 сентября.