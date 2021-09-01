"Хор Турецкого" спел на фестивале "Спасская башня"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Арт-группы "Хор Турецкого" и Soprano в среду стали специальными гостями XIV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Музыканты выбрали для выступления "Песни единства" (Unity Songs), рассказал журналистам основатель и художественный руководитель коллективов, народный артист России Михаил Турецкий.

"Наш проект Unity Songs - "Песни Победы" - катался по всему миру, за последние годы мы выступали на центральных площадях Европы, Америки и даже Китайской Народной Республики. Но такая редкая возможность - спеть фрагменты нашей программы в сердце российской столицы, на Красной площади, - особенно вдохновляет", - поделился Турецкий.

Перед вечерним шоу было дождливо и заметно похолодало, но это не испугало артистов. "Мы как "вокальный спецназ" - готовы петь при любых погодных условиях", - прокомментировал солист "Хора Турецкого" Вячеслав Фреш.

В короткую программу вошли такие композиции, как "Полюшко-поле", "Черноглазая казачка", Bella Ciao и "Попутная песня". "Сегодня здесь, на "Спасской башне", все: история, культура, музыка", - заметил Турецкий. Группа Soprano продемонстрировала всю палитру женских голосов в Adagio на музыку Томазо Альбинони и "Бомбардировщиках".

Тема фестиваля "Спасская башня" в 2021 году звучит как "Время, музыка и мир". Это призыв чтить добрососедство,искать вдохновение и силы в искусстве в непростые времена.

На брусчатку Красной площади вышли оркестры из пяти стран. Зрители подпевали отечественным шлягерам в исполнении российских коллективов, которые представили практически все силовые ведомства России. Греческие музыканты показали шоу, приуроченное к 200-летней годовщине независимости Греции, мексиканцы вышли в красочных национальных костюмах. Публика тепло приняла белорусских исполнителей, а оркестры из Катара привезли восточные ритмы. Эффектные залпы пиротехники добавили ощущения праздника - праздника музыки и дружбы.

О фестивале

В следующие два вечера гости "Спасской башни" будут подпевать народной артистке России Тамаре Гвердцители, а 4 и 5 сентября на Красную площадь выйдет лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн.

В связи с пандемией смотр проходит в формате "COVID-free": вместе с билетом зрители должны предъявить QR-код и пройти бесконтактную термометрию на входе.

ТАСС - официальное информационное агентство фестиваля.