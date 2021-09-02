Екатерина Мечетина и Юрий Фаворин откроют юбилейный сезон Московской консерватории

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Новый сезон Большого зала Московской консерватории пройдет под знаком 155-летия учебного заведения. Начало праздничным мероприятиям 2 сентября даст концерт пианистов Екатерины Мечетиной и Юрия Фаворина, сообщила пресс-служба консерватории.

Ранее сообщалось, что в концерте примет участие пианист Михаил Воскресенский.

"2 сентября Большой зал открывает концертный сезон, посвященный 155-летию Московской консерватории. В этот вечер выступят выдающиеся пианисты - заслуженная артистка России Екатерина Мечетина и лауреат международных конкурсов Юрий Фаворин. Оба музыканта не только окончили этот прославленный вуз, но и продолжают неоднократно выступать на его легендарных сценах", - отметили в пресс-службе.

Для праздничного концерта Мечетина выбрала "Картинки с выставки" Мусоргского. "Я - горячий сторонник той системы музыкального образования, что сложилась в нашей стране, - призналась она. - Как вы понимаете, мои патриотические чувства - прежде всего на стороне родной Московской консерватории, чья школа признана во всем мире, диплом Московской консерватории всегда высоко котировался. Это доказано 155 годами ее существования".

В репертуаре Фаворина - сочинения самых разных эпох и направлений: от классики до пьес современных композиторов, отметили в консерватории. В Большом зале он исполнит цикл Листа "Годы странствий" (Год II. Италия).

Концерты к юбилею консерватории будут идти весь сентябрь в ее залах. В центральных - 12 и 13 сентября - примут участие такие прославленные музыканты, как Владимир Юровский, Юрий Башмет, Хибла Герзмава, Александр Князев, Николай Луганский, Никита Борисоглебский.

О консерватории

Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского основана в 1866 году по инициативе композитора и пианиста Антона Рубинштейна при поддержке великой княгини Елены Павловны. По приглашению Рубинштейна в Москву из-за границы приехали известные артисты Фердинанд Лауб и Бернгард Косман, преподавателем стал также Петр Чайковский, имя которого учебное заведение носит с 1940 года. В 2003 году Московской консерватории присвоили статус университета, сегодня это один из ведущих музыкальных вузов России и мира. В состав Московской консерватории входят 7 факультетов и межфакультетские кафедры. При ней действуют оркестры, хор, ансамбли.

Среди известных выпускников Московской консерватории - композитор, автор музыки гимна СССР и России Александр Александров, пианисты Давид и Владимир Ашкенази, альтист Юрий Башмет, сестры Гнесины, пианист Денис Мацуев, композиторы Николай Метнер, Сергей Рахманинов, Александр Скрябин, Андрей Эшпай, Александра Пахмутова, пианист Святослав Рихтер, виолончелист Мстислав Ростропович и многие другие всемирно известные деятели музыкального искусства.