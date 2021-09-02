В Музее декоративного искусства в Москве открывается выставка работ с использованием трав

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Необычная выставка работ художницы Веры Занегиной "Здесь и сейчас" с использованием луговых трав начнет работу 2 сентября во Всероссийском музее декоративного искусства, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"В работах автора использованы луговые травы - те, что растут вдоль дорог и троп по всей России. На первый взгляд они невзрачные, но художница заставляет нас обратить внимание на них, восхититься их красотой и разнообразием", - отметили в музее.

История художественно-экологического проекта, получившего название "Живой гобелен", началась в 2020 году с идеи научить дочь ткать. Набрав диких трав и цветов, Вера с дочерью стали ткать гобелен. Занятие оказалось настолько увлекательным и необычным, что привлекло внимание друзей и коллег. Занегина так увлеклась изучением растений, процессом их сбора, высушиванием полевых цветов, ткачеством из природных материалов, что почти случайная затея превратилась в выставочный проект. Проект "Живой гобелен" также несет экологический посыл зрителю, напоминание о бережном отношении к окружающей среде.

"Возможность любоваться растениями, из которых сотканы гобелены, ограничена, но за это время неоднократно удалось показать их зрителю, наполнив выставочные залы музеев ароматами сухих цветов, скошенной травы, приятным воспоминанием о теплых днях", - привели в пресс-службе высказывания художницы.

Выставку откроют для посетителей со 2 по 21 сентября.