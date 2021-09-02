В Москве открывается выставка к 150-летию со дня рождения Леонида Андреева

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля открывает выставку "Леонид Андреев. Жизнь человека" к 150-летию со дня рождения драматурга, экспозиция знакомит не только с Андреевым-писателем, но и открывает другие его ипостаси: художника, фотографа, мыслителя, сообщили ТАСС в музее.

"Представить себе Серебряный век без Леонида Андреева очень сложно: "первый после Толстого", один из самых обсуждаемых авторов начала XX века, поэтому в год 150-летия писателя мы не могли остаться в стороне", - заявила ТАСС куратор выставки, заведующая отделом Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля "Дом И. С. Остроухова в Трубниках" Марина Краснова.

По ее словам, в фондах музея находятся книги, рукописи, большая коллекция фотографий Андреева разного времени и снимков, сделанных самим писателем, а также его живописные и графические работы.

"Поэтому на выставке мы смогли показать Андреева с разных сторон: и как писателя, и как художника, и как фотографа. Благодаря нашим партнерам - Орловскому объединенному государственному литературному музею И. С. Тургенева и Литературному музею ИРЛИ РАН (Пушкинскому дому) - посетители смогут увидеть более 40 цветных фотографий (автохромов), сделанных Андреевым. Мы предлагаем погрузиться в мир Леонида Андреева, вместе с ним пройти его жизненный путь, чтобы попытаться найти ответы на вопросы о жизни, смерти, славе, любви и вечности", - отметила Краснова.

В рамках выставки судьба Андреева прочитывается как театральная метафора, развернутая на материале его пьесы "Жизнь человека". Композиция этого произведения воспроизводится в разделах выставки: "Рождение человека", "Любовь и бедность", "Бал у человека", "Несчастье человека".

Это межмузейный выставочный проект: на выставке представили цветные фотографии (автохромы), живописные работы, документы, фотографии, плакаты, книги, рукописи, эскизы декораций и костюмов из фондов Государственного музея истории российской литературы, Орловского объединенного государственного литературного музея И. С. Тургенева, Пушкинского дома, Российского государственного архива литературы и искусства, Российской государственной библиотеки, Музея Московского художественного академического театра, Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина, Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства, Музея Леонида Андреева в Бутове и частных коллекций. Выставка продлится до 5 декабря.