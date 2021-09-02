Михайловский театр откроет сезон премьерой балета "Конек-Горбунок"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Михайловский театр откроет 2 сентября балетный сезон премьерой спектакля "Конек-Горбунок" на музыку Родиона Щедрина. Премьера посвящается старту программы "Пушкинская карта".

"Наша самая любимая публика - дети, и в сезон, который для меня как художественного руководителя театра будет юбилейным, я попросил сделать спектакль для семейного просмотра. Он выходит в самое нужное время, когда по решению президента и правительства начинает работать программа "Пушкинская карта". Это совершенно беспрецедентное решение: подростки и молодежь, все те, кому от 14 до 22 лет, получат субсидию для посещения культурных мероприятий. Я очень надеюсь, что эта аудитория станет нашим главным зрителем", - сказал журналистам художественный руководитель театра Владимир Кехман.

Постановщик спектакля Михаил Мессерер в своей редакции опирался на хореографию Александра Радунского, который первым обратился к этой партитуре и создал в 1960 году спектакль на сцене Большого театра. "Думаю, зрители оценят пластическое богатство и танцевальную свежесть балета Радунского. А еще, надеюсь, их привлечет добродушная усмешка, юмор, элементы гротеска. Радунский вырос в семье цирковых артистов и, чувствуется, знал толк в хорошей шутке. Персонажи выразительные и живые, действие понятное и четко выстроенное", - отметил Мессерер.

Художник-постановщик Вячеслав Окунев в сценическом оформлении использовал мотивы палехских росписей, предлагающих совершенно особый взгляд на сказочные и фольклорные сюжеты. "Я обратился к этой традиции, чтобы показать героев очень выпукло и рельефно. Здесь полет фантазии опирается на мощные национальные корни, и почти исчезает грань между вымыслом и реальностью", - рассказал сценограф. Режиссер мультимедиа Глеб Фильштинский соединил традиционное театральное пространство с виртуальным, дополнив сказочную историю яркими цифровыми эффектами.