Фестиваль молодой драматургии "Любимовка" впервые пройдет в театре "Современник"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Фестиваль молодой драматургии "Любимовка" 2 сентября впервые стартует на новой площадке - в Московском театре "Современник", где продлится до 10 сентября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Сегодня на Другой сцене "Современника" стартует фестиваль молодой драматургии "Любимовка-2021". Он продлится со 2 по 10 сентября и включит конкурсную и внеконкурсную программы, а также целый ряд специальных мероприятий", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что всего в 2021 году на конкурс фестиваля поступило 754 пьесы. В основную программу отобрали 24 из них. Это произведения авторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Уфы, Владивостока, Казани, Екатеринбурга и Воронежа, а также зарубежных городов - Львова, Баку, Минска и Софии.

"Отобранные пьесы будут представлены в формате режиссерских читок, в которых участвуют как студенты театральных вузов, так и известные актеры театра и кино. Традиционно после каждой читки зрителей ждут обсуждения с участием авторов и театральных профессионалов", - уточнила представитель пресс-службы фестиваля.

Что же касается внеконкурсной программы, которую формировал в 2021 году режиссер, художественный руководитель "Современника" Виктор Рыжаков, то в нее попали новые пьесы уже состоявшихся драматургов. "Это "Катапульта" Дмитрия Богославского, "Черная пурга" Анастасии Букреевой, "Куклы" Олега Михайлова, "Ленточки" Павла Пряжко и "Друг мой" Константина Стешика", - перечислила собеседница агентства.

Специальные события

По ее словам, весьма насыщен и список специальных мероприятий. Так, традиционную fringe-программу в 2021 году превратили в лабораторию для проведения исследований концепций и идей, попадающих в театр из других сфер.

Образовательную программу "Драматург плюс новые обстоятельства" посвятили трансформациям театра и роли драматурга в нем. Запланировали мастер-класс Саши Денисовой о драматурге как режиссере, практикум Наташи Боренко о гендерных стереотипах в драматургии, разговор с Романом Кантором о том, как стать успешным сценаристом в киноиндустрии, встречу с Алексеем Киселевым, посвященная цифровому театру и городским аудиоспектаклям.

В пресс-службе "Любимовки" озвучили еще несколько спецсобытий. "Так, уже вечером 2 сентября состоится читка новой пьесы Андрея Родионова и Екатерины Троепольской "Троекурово". Пьесу прочитают сами авторы. А 5 сентября в рамках сотрудничества "Любимовки" и фестиваля "Толстой" можно будет услышать премьерную читку документальной пьесы Светланы Баженовой и Ярославы Пулинович "Толстой о людях. Люди о Толстом", - проинформировала собеседница агентства.

Она обратила внимание, что в 2021 году впервые реализуют проект "Любимовка. Избранное". Организаторы выбрали одну пьесу-участницу фестиваля прошлых лет, которую заново представят зрителям. Это будет пьеса "Ощущение бороды" драматурга Ксении Драгунской. Читку, которая состоится 5 сентября, посвятят памяти автора [Ксения Драгунская умерла 1 июля 2021 года в возрасте 55 лет].

В последний день фестиваля, 10 сентября, состоится читка новой пьесы Ивана Вырыпаева "Закрытое исследование. New Constructive Ethics". "Автор, известный не только в России, но и в Европе и Северной Америке, сам прочитает свой текст по Zoom. Услышать пьесу смогут только те, кто будут присутствовать в зале", - подчеркнула представитель пресс-службы фестиваля.

Она добавила, что вход на все мероприятия свободный, однако необходима регистрация на сайте фестиваля. Прямая трансляция будет вестись на YouTube-канале "Любимовки", а все записи, кроме читки новой пьесы Ивана Вырыпаева, будут сохранены.

О фестивале

Фестиваль молодой драматургии "Любимовка" основан в 1989 году и назван в честь исторической усадьбы Константина Станиславского, где и проводился до 2001 года, а потом стал проходить в Москве.

Пьесы начинающих авторов на фестивале оценивают профессиональные театральные деятели. Участником конкурса может стать любой автор в возрасте до 45 лет из любой страны мира, пишущий на русском языке. В разные годы здесь представляли свои пьесы Михаил Угаров, Иван Вырыпаев, Василий Сигарев, Ксения Драгунская, братья Пресняковы, Евгений Гришковец и другие ныне известные драматурги.