Биеннале современного искусства откроется на Урале с 16 сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. VI Уральская индустриальная биеннале современного искусства пройдет в Екатеринбурге с 16 сентября по 5 декабря. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе мероприятия.

Ранее сообщалось, что биеннале планируется провести со 2 октября по 5 декабря.

"16 сентября запускается в "Салюте" публичная программа, 2 октября открывается основной проект и запускаются остальные площадки", - рассказали в пресс-службе, уточнив, что биеннале продлится до 5 декабря. При этом часть спецпроектов биеннале будут открываться еще ранее, в течение всего сентября.

В департаменте информационной политики администрации города отметили, что глава города Алексей Орлов подписал постановление о подготовке и проведении Уральской международной индустриальной биеннале. Главными площадками станут, по данным департамента, цех автоматизированного механообрабатывающего производства Уральского оптико-механического завода, Екатеринбургский государственный цирк, бывший кинотеатр "Салют" и Главпочтамт.

Уральская индустриальная биеннале - крупнейший международный проект в сфере современного искусства на территории РФ, начал реализовываться в 2010 году по инициативе Уральского филиала Государственного центра современного искусства и проходит каждые два года. В этом году темой биеннале станет "Время обнимать и уклоняться от объятий", предметом осмысления - нормы межличностной коммуникации, переживающие особенно стремительную трансформацию в новых глобальных условиях. Художникам предложат поразмышлять в том числе над ситуацией с пандемией коронавируса, отразить ее в своих работах.