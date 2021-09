Фильм "Власть пса" с Бенедиктом Камбербэтчем выйдет в кино и на Netflix

ВЕНЕЦИЯ, 2 сентября. /ТАСС/. Режиссер из Новой Зеландии Джейн Кэмпион представила в четверг в конкурсе Венецианского кинофестиваля экранизацию романа "Власть пса" с Бенедиктом Камбербэтчем и Кирстен Данст в главных ролях. Фильм, созданный в сотрудничестве с Netflix, выйдет как на онлайн-платформе, так и в кинотеатрах, передает корреспондент ТАСС.

Драма "Власть пса" основана на одноименном романе американского писателя Томаса Сэвиджа. "Я прочитала книгу и поняла, что она потрясающая. Немногие романы мне удается дочитать до конца, но от этого я не могла оторваться. Недели спустя я продолжала мысленно возвращаться к тем или иным фрагментам из нее снова и снова, поэтому начала узнавать про права на книгу и продумывать проект", - рассказала Кэмпион.

Съемки фильма проходили на родине режиссера в Новой Зеландии в сотрудничестве с американским стриминговым видеосервисом Netflix. "Netflix дал мне возможность поработать с таким бюджетом, который я раньше не могла представить, и я благодарна за это. Мы сможем показать фильм и в кинотеатрах, и на платформе", - поделилась режиссер. Премьера картины на видеосервисе запланирована на 1 декабря.

По сюжету братья Фил (Бенедикт Камбербэтч) и Джордж (Джесси Племонс) владеют крупнейшим ранчо Монтаны. Один из братьев предпочитает проводить дни в тяжелых трудах среди своих работников, другой хочет более тихой и чистой жизни. Когда Джордж женится на вдове по имени Роуз (Кирстен Данст), Фил стремится сделать все, чтобы разрушить их брак. В своих целях он использует сына Роуз - юношу, мечтающего стать хирургом.

Камбербэтч отметил, что не может упростить своего героя до обычного "плохого парня", поскольку его непростой характер является порождением не только его натуры, но и совокупности внешних обстоятельств. "Я могу понять того, кто занимает оборонительную позицию, кто тревожится за судьбу того, что им создано, могу понять того, кто одинок. И я могу понять своего героя. Фил - сложный персонаж", - пояснил актер.

Кирстен Данст отметила, что на площадке они с Камбербэтчем не обсуждали взаимоотношения своих персонажей и старались хранить дистанцию, которая существует между ними в пространстве фильма. "На самом деле, в картине лишь несколько сцен, где наши герои так или иначе взаимодействуют, поэтому я старалась самостоятельно найти внутренних демонов, которые приводят Роуз в то состояние, в котором она пребывает. Мне кажется, Роуз является отражением всей боли, скопившейся внутри Фила, его одиночества и обособленности", - пояснила она.

О режиссере

Джейн Кэмпион стала первой женщиной-режиссером, получившей "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля за фильм "Пианино" (The Piano, 1992). Ее авторству также принадлежат картины "Ангел за моим столом" (An Angel at My Table, 1990), удостоившаяся Особого приза жюри Венецианского кинофестиваля, "Яркая звезда" (Bright Star, 2009) и другие.