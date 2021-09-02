Театр "Сатирикон" вернется в свое здание после реконструкции в 2023 году

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. "Сатирикон" сможет вернуться в свое здание в Москве, которое сейчас находится на реконструкции, в 2023 году, сообщил ТАСС художественный руководитель театра Константин Райкин.

"Переезжаем мы в 2023 году только, но это уже окончательный срок", - сказал он.

На сборе труппы в четверг он отметил, что у театра есть определенные планы, которые должны быть воплощены, несмотря на "кочевую" жизнь.

"В 2023 году мы откроем наше здание, мы въедем в театр и вернемся. Это не так близко по времени, как хотелось. Еще два сезона нам предстоит работать в этом качестве арендующих, бездомных, скитающихся. Это некая проверка на прочность. Каждый день сталкиваюсь с теми трудностями, которые эта ситуация нам преподает", - заявил Райкин, пояснив, что, например, большие перерывы по времени между спектаклями несут риски их снятия с репертуара.

Здание театра было закрыто на реконструкцию в июле 2015 года. Сбор труппы прошел на сцене "Планеты КВН", где вечером состоится первый спектакль 83 сезона - "Всем кого касается" по пьесе Даны Сидерос в постановке Константина Райкина.

Премьеры

"У нас намечается несколько премьер. Это будут "Ревизор" в постановке Юрия Бутусова, "Гроза" в моей режиссуре. И это будут "Сны Симоны Машар" Брехта и Фейхтвангера в постановке Нади Кубайлат", - рассказал Райкин ТАСС.

На сборе труппы он отметил, что работу над "Ревизором" предполагается завершить не позже декабря. "Дальше выходит на нашу зеленую улицу спектакль "Гроза", который я буду делать. Большие подготовительные работы мы уже проделываем, есть мысли на эту тему серьезные", - сказал худрук.

Кроме того, в театре проходят режиссерские лаборатории: трое выпускников курса Сергея Женовача уже начали работать над проектами по произведениям Шекспира, Хармса и Чехова.

Художественный руководитель также представил труппе четверых новых актеров - выпускников своего курса, которым, по словам Райкина, предстоит довольно быстро выйти на сцену, и сообщил, что в репертуар театра также переходит дипломный спектакль "Это все она" в постановке Елены Бутенко-Райкиной. Играть постановку будут в здании на Страстном бульваре.

Что касается гастрольных планов, театр планирует поездку в Эстонию.

Курс на перемены

Райкин также сообщил, что был проведен обстоятельный анализ параметров жизни театра, план дальнейшего развития "Сатирикона".

"Хотелось бы как можно больше объективности в этих вопросах. Вот вчера мне была предоставлена эта возможность. Это не только анализ, это еще и предложение, как жить дальше. Это очень важно. Я бы хотел к вам тоже обратиться. Нам надо очень основательно поменять нашу жизнь, потому что она меняется, сама жизнь, жизнь театральная тоже очень меняется, требует от нас жизнеспособности, гибкости, умения менять способы существования. Театр выживает, не только в нашей стране, но и в мире, в культурном мире, в очень сложных конкурентных условиях. Чтобы этому соответствовать, конкуренцию выдерживать, надо меняться", - призвал он.