Режиссер Зайцев назвал "Блокадный дневник" попыткой визуализировать воспоминания очевидцев

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Драма "Блокадный дневник", которая выходит в прокат 8 сентября, создавалась как попытка визуализировать воспоминания свидетелей блокады Ленинграда, фильм сейчас актуален, поскольку пандемия вновь выявила хрупкость мира. Об этом режиссер Андрей Зайцев рассказал на пресс-конференции в ТАСС в четверг.

Зайцев рассказал, что работа над фильмом шла три года, а идея снять картину на основе воспоминаний свидетелей пришла ему после прочтения "Блокадной книги" писателей Даниила Гранина и Алеся Адамовича. Одна из идей, которую режиссер хотел реализовать в фильме, - показать, насколько хрупок мир.

"В декабре - январе 1941 года у жителей Ленинграда было полное ощущение, что они попали в ледниковый период, что у них кроме этой зимы - бесконечной, страшной, в которой многие умрут, - ничего не будет. Такое ощущение, что жизнь остановилась навсегда, это произошло всего лишь за три месяца. И поэтому, это кино про то, что это надо не забывать, нужно помнить, потому что даже пандемия сейчас показала, насколько хрупок наш мир", - сказал Зайцев.

Режиссер также ставил задачу визуализировать воспоминания свидетелей. "Когда читаешь воспоминания блокадников, перед глазами все то, что они чувствовали, что пережили и что с ними происходило. Это такая концентрация боли и страданий. <…> Это, конечно, было тяжелейшее чтение. И после прочтения Гранина я понял, что я должен эту прямую речь передать", - сказал Зайцев.

Основой фильма стали воспоминания Ольги Берггольц, изложенные в повести "Дневные звезды". Ее сюжет повествует о том, как главная героиня, почувствовав, что умирает от голода, через блокадный Ленинград идет к своему отцу, чтобы попрощаться с ним. "Ее одиссея через город блокадный и стала основой нашего кино. Плюс туда вошли многочисленные воспоминания других блокадников. И получилась вот такая блокадная одиссея", - пояснил Зайцев.

По словам режиссера, он пытался точно визуализировать воспоминания свидетелей блокады, в частности тех, кому удалось пережить зиму. Для этого съемочной группе пришлось несколько месяцев ждать обильного снега. И он выпал только в феврале 2017 года - рекордный за последние сто лет. Как пояснил Зайцев, съемки проходили в неотапливаемых павильонах, зимой - в декорациях, построенных на улице. "Когда мы стояли на площадке, было полное ощущение, что ты находишься в блокадном городе <...> И когда у нас эпизодники - актеры, играющие небольшие роли, - приходили уже на площадку, я еще не успел даже с ними поработать, у них уже были "готовы глаза". Это я видел", - сказал Зайцев, добавив, что фильм прошел проверку на соответствие исторической правде экспертами Российского военно-исторического общества (РВИО).

Работа над главной ролью

Сыгравшая главную героиню фильма Ольга Озоллапиня призналась, что трижды пробовалась на роль, и только в третий раз пробы оказались успешными. По ее словам, работа над ролью велась на пределе человеческих возможностей, повторить такое невозможно.

"Блокадный дневник" получил Гран-при и приз зрительских симпатий 42-го Московского международного кинофестиваля, премию "Золотой орел" за лучший игровой фильм, лучший сценарий и лучшую женскую роль (Ольга Озоллапиня), а также премию "Ника" за операторскую работу и мужскую роль второго плана (Сергей Дрейден). Кроме того, картина вошла в конкурс ежегодного Пекинского международного кинофестиваля. Ранее фильм также был показан в Египте на Каирском международном кинофестивале и в Иране на Тегеранском кинофестивале "Фаджр".