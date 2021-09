Паоло Соррентино считает название своего фильма "Рука бога" метафорой о воле случая

ВЕНЕЦИЯ, 2 сентября. /ТАСС/. Итальянец Паоло Соррентино не обсуждал свой фильм "Рука бога" (И stata la mano di Dio) с Диего Марадоной, который забил гол, получивший название "рука бога", но сожалеет, что ему не довелось показать картину футболисту. Название проекта он считает "красивой метафорой" о воле случая.

Картина "Рука бога" вошла в основной конкурс Венецианского кинофестиваля и стала первым итальянским конкурсным фильмом, который показали в этой секции. "К сожалению, нет (не говорил с Марадоной об этом проекте), я бы очень хотел показать ему картину, но мне ни разу не довелось с ним даже пообщаться", - рассказал режиссер на пресс-конференции в рамках Венецианского кинофестиваля.

Новый проект итальянского режиссера, известного по фильмам "Последствия любви" (Le conseguenze dell'amore, 2004), "Где бы ты ни был" (This Must Be the Place, 2011), "Великая красота" (La grande bellezza, 2013), а также сериалу "Молодой Папа" (The Young Pope, 2016-2017), рассказывает о трагическом событии, изменившем его жизнь много лет назад. Подробности фильма долгое время держались в тайне, но после оглашения его названия некоторые СМИ предположили, что картина расскажет об известном футболисте Диего Марадоне, который умер в 2020 году. Забитый им гол на ЧМ-1986 был признан голом столетия, в том же матче он исполнил гол рукой, получивший название "рука Бога".

"Для меня это красивая метафора, отсылающая к воле случая, к чему-то, что послано свыше. И я верю в полубожественную силу Марадоны", - сказал режиссер.

Ранее в прессе также появлялись публикации о том, что адвокат футболиста якобы хочет обратиться в суд по поводу этого названия. По словам Соррентино, никаких реальных свидетельств этому он не видел, и усомнился, что Марадона вовсе слышал о его картине.

Соррентино назвал фильм "Рука бога" самой личной из всех своих работ. "Моя юность - период, полный любви. Но в то же время это болезненная часть моей жизни. Я думал о том, что все это можно собрать воедино и создать фильм, но только теперь достиг того возраста, когда смог лицом к лицу встретиться со столь личной историей. <…> Я рассказываю личную история, но все-таки в художественной форме. Кое-что в этой истории правда, кое-что выдумка. И только те чувства, которые я испытывал, будучи мальчишкой, всегда будут правдой, им я никогда не изменял. Именно поэтому фильм стилистически прост: он сосредоточен на тех чувствах, которые я стремился передать", - поделился режиссер.

Роли в драме исполнили итальянский актер Тони Сервилло, который неоднократно сотрудничал с Соррентино, актриса Тереза Сапонанджело, Филиппо Скотти и другие артисты. Съемки проходили в родном для режиссера Неаполе, в декабре фильм планируется к выходу на Netflix.