Спродюсированный российской компанией итальянский фильм "Атлантида" представили в Венеции

ВЕНЕЦИЯ, 2 сентября. /ТАСС/. Итальянский фильм режиссера Юри Анкарани "Атлантида", одним из создателей которого выступил российский продюсер Рафаел Минасбекян, представили в программе "Горизонты" Венецианского кинофестиваля в четверг, передает корреспондент ТАСС.

Картина "Атлантида" рассказывает о молодом человеке, живущем на острове на окраине Венецианской лагуны. Он мечтает стать лидером турнирной таблицы в гонках на скоростных лодках, которыми увлечены многие его сверстники, но не может добиться успеха на выбранном пути. "Атлантида - это фильм, который был начат без сценария. История сложилась за четыре года наблюдений за этими молодыми людьми, их диалоги взяты из реальной жизни. Этот метод работы дал мне возможность выйти за пределы традиционного формата создания кинокартины, когда сперва пишется сценарий, а затем происходят съемки. Таким образом, мне удалось запечатлеть большие перемены Венеции и ее лагун, обратившись к видению мира глазами наших героев-подростков", - рассказал режиссер.

По словам Анкарани, он старался прочувствовать и максимально погрузиться в жизнь этих подростков. Генпродюсер проекта Рафаел Минасбекян отметил, что идея картины произвела на него большое впечатление. "В фильме замечательным образом сочетаются современные актуальные смыслы и чистое изобразительное искусство. Видеополотно, созданное Анкарани-художником, завораживает и погружает в невероятный мир "Атлантиды", который находится на грани реальности", - поделился он, выразив надежду, что картину с интересом примут зрители как в России, так и во всем мире.

Итальянский режиссер и видеохудожник Юри Анкарани в своем творчестве объединяет игровое и документальное кино, а также изобразительное искусство. Его проекты неоднократно демонстрировались в национальных и международных музеях, а режиссерские работы показывали на фестивалях в Локарно, Роттердаме, Торонто. Минасбекян выступил продюсером более 90 фильмов, среди которых "Серебряные коньки" (2020), "Холоп" (2019), "Доктор Лиза" (2020) и другие. В 2021 году он создал кинокомпанию Mirfilm, первым проектом которой стала "Атлантида".