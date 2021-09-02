Филиал музея-заповедника "Куликово поле" открыли в Музейном квартале Тулы

ТУЛА, 2 сентября. /ТАСС/. Филиал государственного музея-заповедника "Куликово поле" в четверг открыли в Музейном квартале Тулы, представив новые экспозиции, посвященные князю Дмитрию Донскому и истории, предшествующей созданию Тульского кремля. Экспозиции филиала включают как археологические находки, так и современные интерактивные технологии, сообщил губернатор Алексей Дюмин во время открытия филиала.

"С одной стороны, здесь можно увидеть поистине уникальные археологические находки времен древней Тулы. А с другой - это очень современная и увлекательная интерактивная экспозиция. Уверен, что музей будет интересен не только специалистам и любителям истории, но и молодежи, которая сегодня требует яркой и интересной подачи материала", - приводит пресс-служба облправительства слова Дюмина.

В открытии филиала музея-заповедника "Куликова поле" также приняли участие председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, полпред президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, министр культуры РФ Ольга Любимова. Они осмотрели в том числе интерактивную экспозицию "10 000 лет до Тульского кремля", выставку "Дмитрий Донской: жизнь и деяния". "Семьи, которые полюбили приезжать в Тулу на выходные, смогут на два-три часа оставлять ребенка в музее, где он получит новые знания, представленные в увлекательной форме", - отметила Любимова.

Также участники церемонии посетили филиал Государственного исторического музея, где им презентовали новую выставку "Романовы", которая откроется для посетителей 7 сентября. В экспозиции представлены в том числе портреты представителей императорской династии, автографы и документы, ордена и медали, оружие, мундиры, предметы прикладного искусства из фондов музея.

Филиал музея-заповедника "Куликово поле" разместился в Музейном квартале в одном из старинных особняков, реставрация которого велась в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля. Квартал открыли в сентябре 2020 года, на данный момент там работают филиалы Государственного исторического музея, музея-заповедника В. Д. Поленова, музея-усадьбы Л. Н. Толстого "Ясная Поляна", научный центр "Археология и реставрация" музея-заповедника "Куликово поле".