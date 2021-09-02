Первый в РФ мурал в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского появился в Самаре

САМАРА, 2 сентября. /ТАСС/. Первое в России памятное изображение в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского появилось на здании в Куйбышевском районе Самары на улице Осетинской. Об этом сообщил ТАСС в четверг член Общественной палаты РФ, управляющий директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин.

"2021 год - это год, в который вся Россия отмечает год 800-летия святого благоверного Александра Невского. Проект "Россия - Моя история" в рамках этого года решил поддержать стрит-арт и нанести первый в России мурал (настенное изображение - прим. ТАСС) именно в Самаре. Благодаря Общественной палате Самарской области, которая поддержала работу над объектом монументальной живописи, мы рады представить городу Александра Невского как символ молодого воина и мудрого дипломата", - сказал Есин.

Самара стала первым городом, где нанесли изображение. Следующим регионом, где появится подобный мурал, станет Ставропольский край. Проект размещения муралов стал следующим этапом в плане мероприятий юбилейного года после серии художественных выставок "Александр Невский. История России глазами художников" и арт-тура по городам России.

В июне 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Князь Александр Невский (1221-1263) в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. Стараниями Александра Невского проповедь христианства распространилась в северные земли поморов. Он также способствовал созданию православной епархии в Золотой Орде. Александр Невский канонизирован в 1547 году.