В Геленджике открывается фестиваль актуальной культуры "Сезоны"

КРАСНОДАР, 3 сентября. /ТАСС/. Фестиваль актуальной культуры "Сезоны" открывается в Геленджике 3 сентября. На курорте пройдут концерты, театральные постановки российских театров и встречи с актерами, сообщили ТАСС организаторы конкурса.

"В Геленджике начинается фестиваль актуальной культуры "Сезоны". 3 сентября фестиваль открывается концертом [музыканта] Ивана Дорна. Это первое большое выступление артиста в Геленджике", - сообщили организаторы.

Уточняется, что 4 сентября автор музыки фильмов, номинированных на "Оскар" Алексей Айги и ансамбль "4’33" представят в Городском дворце культуры новый альбом. А с 5 сентября в рамках фестиваля в Геленджике также покажут театральную постановку Малого драматического театра - театра Европы Льва Додина "Дядя Ваня", 8 сентября молодые актеры "Мастерской Брусникина" поделятся со зрителями историями и портретами из двухнедельной поездки в поезде Москва - Владивосток.

"В феврале 2016 года они [актеры] отправились в путешествие по Транссибирской магистрали, где собрали несколько сотен интервью, а после объединили в спектакль лучшие из них. Мероприятие пройдёт в Городском дворце культуры", - отметили организаторы.

Кроме того, 11 и 12 сентября пройдут показы совместного проекта театра "Современник" и театрального агентства Entracte "УтроВечер". В том числе, народная артистка России Чулпан Хаматова и постановщик и хореограф Владимир Варнава расскажут историю двух героев, вся жизнь которых пролетит на глазах у зрителей. А с 9 по 19 сентября в специально построенном open-air кинотеатре пройдут показы документальных и авторских фильмов, собранных программным директором Центра документального кино Марией Готлиб.