Первый с начала пандемии концерт в рамках "Русских сезонов" прошел в Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Концерт хора Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга прошел в четверг вечером в Брюсселе в соборе Святых Михаила и Гудулы. Это мероприятие стало первым с начала пандемии коронавируса живым концертом в рамках "Русских сезонов" в Бельгии.

Хор исполнил русскую духовную музыку, произведения Георгия Свиридова, Сергея Рахманинова, Дмитрия Бортнянского, Павла Чеснокова и других композиторов. Следующий концерт в рамках бельгийских гастролей состоится 3 сентября в кафедральном соборе города Кортрейка, 4 сентября - в церкви Святых Петра и Павла в Остенде, 5 сентября - в музее "Боври" в Льеже.

"Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию по всему миру, проект "Русские сезоны" возобновляет гастроли в офлайн-формате. Естественно, организация событий в современных реалиях стала для нас новым вызовом. Благодаря поддержке принимающей стороны нам удалось оперативно решить все логистические вопросы, и мы смогли стартовать первые концерты в Бельгии. Нам очень приятно, что все задуманные планы осуществляются и уже сегодня мы представляем музыкальную программу в Брюсселе", - заявил корреспонденту ТАСС директор международного культурного проекта "Русские сезоны" Алексей Лебедев.

"Серия концертов хора академической капеллы готовилась в течение более чем полутора лет. На 2020 год были запланированы первые в истории "Русские сезоны" в Бельгии, и Русский дом в Брюсселе организовал на своих площадках несколько выставок и выступлений этой программы. Однако после введения в стране санитарных ограничительных мер [в марте 2020 года] "Русские сезоны" более чем на год стали виртуальными", - рассказала ТАСС директор Русского дома в Брюсселе Вера Бунина.

"Символично, что первая после пандемии российская культурная акция в Бельгии проходит на таком высоком уровне. Визит санкт-петербургского коллектива, одного из ведущих в России, имеет огромное значение - и для развития российско-бельгийских связей, и как высокая точка восстановления утраченного во время пандемии культурного контекста, столь необходимого для нормальной жизни. Мы рады, что Русский дом в Брюсселе является соорганизатором этого крупнейшего культурного события", - отметила Бунина.

"Русские сезоны" - это масштабный проект по представлению российской культуры европейским зрителям. Он инициирован правительством России и Минкультуры РФ, в Бельгии проводится на площадке Русского дома в Брюсселе. В рамках фестиваля в одном из зарубежных государств на протяжении календарного года проходят гастроли лучших российских творческих коллективов, выставки из собраний крупнейших музеев, фестивали циркового искусства, премьеры российского кино, ледовые и цирковые шоу и другие проекты. В связи с пандемией коронавируса "Русские сезоны" в Бельгии, стартовавшие в начале 2020 года, растянулись почти на два года, однако с весны 2020 по начало сентября 2021 года все мероприятия проходили в виртуальном формате.