Особняк Коробковой в Москве утвердили как предмет охраны

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Мосгорнаследие утвердило особняк Коробковой, который расположен на Пятницкой улице в Москве, как предмет охраны. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Особняк Коробковой - настоящее украшение Пятницкой улицы, да и всего Замоскворечья. Дом сразу привлекает внимание необычным для построек XIX века лиловым цветом. Эксперты перечислили все важные элементы здания. Эти данные легли в основу предмета охраны", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Предмет охраны - документ, в котором перечислены все характеристики исторического облика здания, элементы, представляющие архитектурную и культурную ценность. Они должны сохраняться. Любые реставрационные работы могут проводиться только с учетом утвержденного предмета охраны по согласованному Мосгорнаследием проекту и под контролем специалистов ведомства.

"В предмет охраны были включены градостроительные характеристики здания, его облик (асимметричный силуэт, эркер, угловая декоративная башня с фигурной кровлей и решеткой), все конструкции, оригинальные материалы и высотные отметки уровня крыши", - говорится в сообщении.

Ценными были признаны планировка и оформление интерьеров особняка, парадная каменная лестница с металлическим кованым ограждением и деревянным поручнем, каменная служебная лестница с деревянным поручнем, деревянные оконные рамы и двери.

Об особняке

Асимметричный особняк с угловой башней и чешуйчатым куполом крыши был построен в 1866 году. А через 30 лет знаменитый архитектор Лев Кекушев перестроил его для купца Трифона Ивановича Коробкова и его жены Ольги Петровны (к ней особняк перешел после смерти мужа). В доме обновили фасады, появились большой угловой зал с выходом в зимний сад, а также служебный флигель и ограда.

В 1935-1936 годах в особняке на Пятницкой провел последние годы жизни президент Академии наук СССР Александр Карпинский, а с 1936 по 1945 год там жил его преемник - академик Владимир Комаров.

Во время реставрации в 2013-2015 годах особняку вернули его историческое оформление в лиловом цвете. Был обновлен эркер второго этажа с куполом и кровлей, восстановлен скульптурный и лепной декор фасада. Первоначальный вид обрел и парадный холл - здесь восстановили мраморную лестницу и позолотили ее ограждения, а также лепной потолок и панели стен.