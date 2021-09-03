В чем смысл "Рапсодии"? Кого убила королева? Как и о чем писал песни Фредди Меркьюри

Фредди Меркьюри, пожалуй, один из самых великих и знаменитых на планете музыкантов. Выходец из простой семьи, он до 16 лет жил в Индии и на Занзибаре. С детства любил музыку, играл на фортепиано, брал профессиональные уроки (что выгодно отличает его от многих других музыкантов того поколения). После переезда в Великобританию работал укладчиком багажа в аэропорту, грузчиком на складе, пошел учиться в художественный колледж (даже получил диплом по изобразительному искусству и дизайну), слушал Джими Хендрикса, Led Zeppelin, Cream, а потом познакомился с Брайаном Мэем, Джоном Диконом и Роджером Тейлором. Так зародилась группа Queen, чьи сценические образы, экстравагантные концерты и, конечно же, само творчество до сих пор являются эталоном для музыкантов всей Земли.

Фредди Меркьюри, его манера пения, композиторский талант, фортепианное мастерство повлияли на множество артистов разных поколений. Его можно услышать в ранних песнях Muse, а фронтмен этой группы и вовсе называл Queen лучшим коллективом всех времен; одна из самых влиятельных в наше время поп-певиц Тейлор Свифт призналась, что начала заниматься музыкой, услышав композицию Killer Queen в 15 лет; Курт Кобейн сажал аккумулятор в гастрольном фургоне, заслушиваясь их песнями; Брэндон Флауэрс, солист группы The Killers, всегда говорил о своем желании стоять где-то рядом с Меркьюри в истории и что он всегда ценил внутреннюю свободу певца; театральность Дэвида Боуи тоже неразрывно связана с выступлениями Меркьюри и его нарядами; Леди Гага и вовсе взяла себе псевдоним из песни Radio Gaga. И это только часть исполнителей — перечислить всех просто невозможно, ведь еще тысячи коллективов записали и продолжают записывать каверы на песни Queen. Продолжают черпать вдохновение в мелодиях и текстах легендарного британца. И все эти люди, как и миллионы поклонников со всего мира, скорбели в день кончины певца. Он сам предчувствовал свой скорый уход в мир иной, но все равно продолжал работать. В последний год он выпустил два альбома, продолжал сниматься в клипах, будто стараясь оставить в этом мире больше себя, чем позволяло его здоровье. Ему хотелось сказать так много, но времени оставалось очень мало. Наследие Меркьюри продолжает жить, и сегодня мы вспоминаем интересные факты о прекрасных песнях, которые он подарил этому миру.

Bohemian Rhapsody до сих пор считается эталонной записью Трек создавался больше трех недель, все инструменты записывались вживую на разных студиях. Сначала записывали фортепиано, бас-гитары и ударные. Все хоровые кусочки исполнялись самими участниками группы Queen. Так, Брайан Мэй пел ноты в нижнем регистре, Меркьюри — в среднем, а Роджер Тейлор — в верхнем. Чтобы зазвучал настоящий хор, им пришлось записать почти две сотни дорожек из разных кусочков. Притом в 1975 году, когда шла запись, доступно было только аналоговое оборудование для 24 дорожек. Музыканты пели иногда по 10–12 часов в день. Сведение приходилось осуществлять последовательно, в несколько этапов. Запись была довольно сложной и трудоемкой, а музыканты старались довести звучание до идеала, делали по несколько дублей. Так "Богемная рапсодия" стала одной из самых дорогих песен, но до сих пор остается эталоном качества.

' YouTube / Queen Official'

Никто не знает смысла "Рапсодии" И, возможно, его вообще нет. Кто-то связывает название с "Венгерскими рапсодиями" композитора Ференца Листа, которые хорошо известны широкой аудитории на Западе. Кто-то видел в ней сюжет книги Альбера Камю "Посторонний", а кто-то — образ измученного СПИДом самого Меркьюри. Сам автор, в отличие от других участников Queen, которые любили поделиться своими источниками вдохновения, никогда не распространялся о смыслах своих песен. Ему нравилось давать слушателям простор для воображения. Меркьюри призывал окунуться в музыку, попробовать пофантазировать, а что придет в голову — то и будет правдой именно для вас. А еще как-то раз он назвал текст "Рапсодии" рифмованной чепухой.

We Are The Champions была написана специально для фанатов Меркьюри пришла такая идея: вот было бы здорово написать песню, которую группа сможет петь вместе со своими слушателями на концерте, вместе размахивать руками, чтобы все чувствовали себя единым целым и настраивались на позитивный лад. Тогда он подумал о футболе и о спортивных гимнах, об атмосфере, которая обычно царит на стадионах. Взяв за основу такую простую идею и придав ей театральность, которая уже стала узнаваемой фишкой песен Queen, он написал эту безумно вдохновляющую песню. Без We Are The Champions сейчас, наверное, не проходит ни одного большого спортивного соревнования.

Песням Queen иногда дают прикольные титулы Например, Don’t Stop Me Now считается лучшей песней всех времен для поездок на машине, а Another One Bites the Dust в Британии считается лучшей песней для похорон. Серьезно, некоторые даже в завещаниях прописывают, чтобы именно под эту композицию их выносили.

Don’t Stop Me Now была провальным треком Сначала была. Сингл не взлетел на топовые строчки чартов и совершенно не продавался. Заинтересованность в песне разворачивалась постепенно, медленно, с каждым годом ее все больше и больше ставили на радио, использовали в рекламных роликах, фильмах, а известные музыканты стали записывать на нее каверы.

Для Killer Queen Меркьюри сначала написал текст, а потом музыку Хотя обычно он поступал наоборот — слова и смысл песни рождались у него уже после того, как была написана музыкальная часть. Кстати, возможно, это единственный трек, на смысл которого намекнул сам автор. Как-то он обмолвился, что главная героиня песни — девушка из высшего общества, которая ведет не совсем приличный образ жизни. На это же отсылает и фраза "Пусть едят пирожные", якобы сказанная в XVIII веке Марией-Антуанеттой.

' YouTube / Queen Official'

Killer Queen стала особенной песней для группы Она стала прорывной как в Британии, так и в Штатах и очень скоро вырвалась в хиты. Кроме того, она показала Queen с другой стороны — не только как хард-рокеров. Killer Queen как бы подытожила стиль группы. Теперь грамотное многоголосие, хоры, сложные и продуманные мелодические партии и фирменные гитарные соло от Брайана Мэя стали самыми любимыми фишками музыкантов.