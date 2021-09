В чем смысл "Рапсодии"? Кого убила королева? Как и о чем писал песни Фредди Меркьюри

Тогда он подумал о футболе и о спортивных гимнах, об атмосфере, которая обычно царит на стадионах. Взяв за основу такую простую идею и придав ей театральность, которая уже стала узнаваемой фишкой песен Queen, он написал эту безумно вдохновляющую песню. Без We Are The Champions сейчас, наверное, не проходит ни одного большого спортивного соревнования.

Песням Queen иногда дают прикольные титулы

Например, Don’t Stop Me Now считается лучшей песней всех времен для поездок на машине, а Another One Bites the Dust в Британии считается лучшей песней для похорон. Серьезно, некоторые даже в завещаниях прописывают, чтобы именно под эту композицию их выносили.