Женовач назвал ротацию артистов в театрах нормальным процессом

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Ротация артистов в труппе театра - это болезненный, но закономерный процесс. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал в пятницу художественный руководитель Московского художественного театра (МХТ) им. А.П. Чехова Сергей Женовач.

Ранее руководство Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой сообщило, что сократит 18 артистов.

"Вам кажется, что человек становится частью театра. Мне кажется это глубоким заблуждением. Мы все сейчас живем контрактной системой: сезон за сезоном. Если человек уже несколько сезонов не выходит на сцену, к этому не надо относиться драматически, это жизнь", - сказал Женовач.

Он подчеркнул, что в театрах болезненно воспринимается такой процесс смены артистов. "С хорошим артистом, который выходит на сцену, на которого идут зрители, режиссеры рвутся работать. Кто же откажется от такого артиста? Но возникает другое время, другая эстетика. Приходят другие режиссеры. Мы болеем за каждого артиста, но это жизнь: происходит ротация артистов", - заметил глава МХТ.