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Фестиваль актуальной культуры "Сезоны" открылся в Геленджике концертом Ивана Дорна

Фестиваль продлится до 13 сентября

КРАСНОДАР, 3 сентября. /ТАСС/. Фестиваль актуальной культуры "Сезоны" открылся в пятницу в городе-курорте Геленджике концертом Ивана Дорна. Фестиваль продлится до 13 сентября и будет включать постановки российских театров, встречи с актерами и просмотр документальных и художественных фильмов, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Программа мультижанровая - для представителей разных возрастов. <...> Половину сентября мы будем радовать зрителей программой, включающей и концерты, и театр, и танец, и кино", - приводит пресс-служба слова продюсера фестиваля Софьи Капковой.

На открытии мероприятия выступил Иван Дорн. В ходе фестиваля выступит музыкант Алексей Айги, состоятся гастроли Малого драматического театра - театра Европы, "Современника" и Мастерской Брусникина. Кроме того, запланирована большая кинопрограмма в кинотеатре под открытым небом.

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