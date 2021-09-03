В Калининграде определят победителей Международного конкурса органистов имени Таривердиева

КАЛИНИНГРАД, 3 сентября. /ТАСС/. Церемония открытия XII Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева состоялась в пятницу вечером в Калининграде в концертном зале Кафедрального собора на острове Канта. За право стать обладателем "Органного ангела" - Гран-при этого состязания - будут бороться 20 лучших музыкантов из девяти стран мира.

"Участниками калининградского финального этапа стали музыканты, преодолевшие отборочные туры конкурса, которые традиционно проходили в американском Лоуренсе, немецком Гамбурге и в Москве. В числе 20 претендентов на Гран-при, лауреатские звания и многочисленные специальные призы и премии конкурса - представители России, Белоруссии, Бразилии, Германии, Кореи, Польши, США, Чехии, Южной Африки", - рассказала ТАСС пресс-секретарь Кафедрального собора Яна Лутченко, уточнив, что всего в первом отборочном туре конкурса участвовали 40 исполнителей из 13 стран.

Международное жюри конкурса возглавляет известный музыкант, главный органист Кельнского собора, профессор органа, глава кафедры католической церковной музыки Высшей школы музыки Кельна Винфрид Бениг. Конкурсные выступления будут проходить в Кафедральном соборе, где установлен уникальный и самый большой в России органный комплекс, а также в Калининградской областной филармонии, располагающей современным концертным органом. Награждение победителей и лауреатов конкурса пройдет в Соборе 8 сентября.

Арт-директор конкурса Вера Таривердиева, которая возглавляет Кафедральный собор, в интервью ТАСС отметила, что двенадцатый по счету конкурс проходит в год 90-летия со дня рождения Микаэла Таривердиева - композитора, имя и творчество которого широко известно не только в России, но и далеко за его пределами. Музыка маэстро звучит в каждом туре, ее исполняют все участники конкурса, лучшему из которых будет вручена специальная премия.

В этом году, заметила собеседница агентства, расширилась география участников, в конкурсе, впервые за всю его историю, участвуют Бразилия, Куба и Южная Африка. Для представления последней пришлось даже специально шить флаг, поскольку в запасниках его не нашлось. В то же время, сказала Таривердиева, из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, четверо участников из Китая и член жюри из этой страны не смогли прилететь в Калининград. "И все-таки большая победа уже в том, что все остальные участники и члены международного жюри прибыли в наш город", - подчеркнула она.

Приветствие участникам, организаторам и гостям XII Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева направил президент России Владимир Путин.

"Орган+"

Торжественную церемонию открытия мероприятия завершил концерт в рамках сопровождающего конкурс музыкального фестиваля "Орган+".

Произведения Таривердиева исполнили звездные гости - лауреат премии президента РФ и театральной премии "Золотая маска", солистка Большого театра Венера Гимадиева, солистка Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Наталья Петрожицкая, а также заслуженные артисты России пианист Алексей Гориболь, скрипач Александр Тростянский и лауреат международных конкурсов виолончелист Рустам Комачков.

О конкурсе

Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева - один из крупнейших в мире для исполнителей на этом "короле" музыкальных инструментов. Проводится с 1999 года, один раз в два года, при поддержке Министерства культуры России, Министерства иностранных дел РФ, правительства Калининградской области, регионального Министерства по культуре и туризму, при участии Росконцерта. По традиции конкурс сопровождается фестивалем "Орган+".

Микаэл Таривердиев (1931-1996) - советский и российский композитор, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, один из самых известных композиторов на всем пространстве бывшего Советского Союза. Автор музыки к 132 фильмам, нескольких опер и балетов, большого числа вокальных циклов, инструментальных концертов. Особое место в его творчестве занимала органная музыка, поэтому Международный конкурс органистов его имени - дань наследию композитора и попытка представить творчество маэстро мировому сообществу.