Семья Бергмана положительно оценила американский ремейк "Сцен из супружеской жизни"

ВЕНЕЦИЯ, 4 сентября. /ТАСС/. Наследники Ингмара Бергмана положительно отнеслись к созданию американского мини-сериала "Сцены из супружеской жизни" режиссера Хагая Леви, сыгравшая в оригинальном фильме Лив Ульман также поддержала актрису Джессику Честейн, которая исполнила главную роль в новом проекте. Об этом создатели рассказали в субботу на пресс-конференции в рамках Венецианского кинофестиваля.

Шесть эпизодов американского мини-сериала "Сцены из супружеской жизни" (Scenes from a Marriage) показали во внеконкурсной программе Венецианского кинофестиваля. "Ингмар уже давно не с нами, но в процессе работы над проектом мы связывались с его семьей. Они рады, что мы отнеслись к оригиналу с большим уважением и преданностью. Нас также консультировал Фонд Ингмара Бергмана, его сотрудники знают о режиссере буквально каждую деталь, так что я вполне уверен, что даже Ингмару бы понравился наш фильм", - сказал исполнительный продюсер проекта Ларс Бломберг.

Режиссер Хагай Леви перенес действие оригинальной истории в современную Америку, брак героев его картины распадается после десяти лет совместной жизни, но инициатором разрыва, в отличие от фильма Бергмана, становится супруга. "Я впервые посмотрел "Сцены из супружеской жизни", когда был очень молод и не готов к такому. Меня потрясло осознание того, что телевидение действительно может быть искусством. Я пересматривал фильм снова и снова. <…> Мне нужна была веская причина, чтобы его переснять. Идея поменять супругов местами показалась мне интересным экспериментом, который позволяет взглянуть на историю под новым углом. И это сделало меня ближе к героям", - поделился он.

Роли в проекте исполнили Оскар Айзек и Джессика Честейн. Актриса давно знакома с Лив Ульман, поскольку снималась в ее картине "Фрекен Юлия" (Miss Julie, 2014). "Я провела с Лив очень много времени, прочитала ее книги и книги ее дочери, посмотрела все картины Бергмана, в которых она снялась. Я чувствовала себя частью мира Бергмана благодаря нашему знакомству и общению. Когда готовился наш сериал, я понимала, что он будет иным. <…> Задолго до начала съемок я написала Лив письмо, в котором говорила, что играю не Марианну, для меня существует только одна Марианна - и это она. Я хотела, чтобы она поняла это. Позднее мы обсуждали проект, Лив очень меня поддержала", - отметила Честейн.

По словам создателей, "Сцены из супружеской жизни" позволяют по-новому взглянуть на распределение гендерных ролей в современной семье, размышляют о том, что сейчас значит быть женой и матерью. Премьера проекта запланирована на сентябрь.

Об оригинальном фильме

Оригинальный художественный фильм "Сцены из супружеской жизни" (Scener ur ett ktenskap, 1973) шведского режиссера, классика кинематографа Ингмара Бергмана состоит из шести сцен, каждая из которых рассказывает об эпизоде двадцатилетнего супружества Марианны и Юхана. Обстоятельства складываются таким образом, что герои разводятся, но понимают, что не могут жить друг без друга. Роли в картине сыграли Лив Ульман и Эрланд Юзефсон.