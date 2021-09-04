Международный джазовый фестиваль Sochi Jazz Festival проведут в Сочи в середине сентября

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Двенадцатый Международный джазовый фестиваль Sochi Jazz Festival Игоря Бутмана пройдет в Сочи с 16 по 19 сентября с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер в связи с пандемией, сообщила пресс-служба администрации города в субботу.

"В этом году джазовый фестиваль Sochi Jazz Festival Игоря Бутмана пройдет на курорте с 16 по 19 сентября. В рамках фестиваля пройдут творческие встречи, образовательные мероприятия, джем-сейшны и концерты ведущих джазовых исполнителей. Фестиваль проведем на разных концертных площадках города при заполняемости залов до 50%, при соблюдении санитарно-эпидемиологических мер согласно действующим ограничениям режима повышенной готовности", - цитирует руководителя управления культуры администрации города Сочи Марианну Устинову пресс-служба.

Уточняется, что запланировано выступление Евгения Побожего, первого российского музыканта, ставшего победителем главного джазового конкурса Herbie Hancock Institute of Jazz guitar Competition, Всероссийского молодежного биг-бэнда под управлением Павла Овчинникова. В Сочи также выступят народный артист России Игорь Бутман, Московский джазовый оркестр.

Выступят и гости из США - победительница одного из самых престижных в мире конкурсов джазовых вокалистов Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition Самара Джой и ее квартет. На гала-концерте зрители услышат и квартет американского гитариста бразильского происхождения, номинанта на премию Grammy Чика Пинейро. Выступления хедлайнеров пройдут на сцене концертного зала "Фестивальный".

Sochi Jazz Festival проводится в Сочи с 2010 года, за это время его посетили более 50 тыс. зрителей.