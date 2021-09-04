В Пушкинской галерее Железноводска открылся виртуальный концертный зал

ПЯТИГОРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Виртуальный концертный зал открылся в субботу в одной из главных достопримечательностей Железноводска - Пушкинской галерее. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"Площадкой для открытия виртуального концертного зала в рамках национального проекта "Культура" в Железноводске стала главная достопримечательность курорта - Пушкинская галерея. По решению губернатора края Владимира Владимирова и при поддержке Минкульта края Железноводск получил 2,5 миллиона рублей для приобретения необходимого оборудования для онлайн-трансляций. Сотрудники прошли обучение. Открытие состоялось 4 сентября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жители и гости курорта послушали произведения русских композиторов Мусоргского, Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова, а концерт "Сказки" прозвучал в исполнении Национального филармонического оркестра России.

"Уверен, что все мы оценим по достоинству первый курортный виртуальный зал, где с сегодняшнего дня можно будет увидеть и услышать и в режиме онлайн-трансляций, и в записи лучшие программы и выдающиеся оперные постановки. И в дальнейшем жители и гости Железноводска смогут также бесплатно попасть на филармонические концерты и выступления лучших российских и зарубежных исполнителей", - отметил глава Железноводска Евгений Моисеев, слова которого приводятся в сообщении.

Пушкинская галерея появилась в Железноводске в 1901 году, в ней выступали Айседора Дункан и Федор Шаляпин. В 2017 году здание капитально отреставрировали. В галерее имеется три зала - концертный, выставочный и витражный. Создание виртуальных концертных залов в регионах России предусмотрено национальным проектом "Культура".