Фильм Соррентино "Рука бога" лидирует в рейтинге критиков на фестивале в Венеции

ВЕНЕЦИЯ, 4 сентября. /ТАСС/. Драма "Рука бога" ( stata la mano di Dio) итальянского режиссера Паоло Соррентино лидирует в рейтинге критиков на четвертый день международного Венецианского кинофестиваля. Об этом свидетельствуют данные итальянского издания Ciak.

Международный Венецианский кинофестиваль продлится на острове Лидо до 11 сентября. В основную конкурсную программу включили 21 картину, за четыре дня критики увидели шесть фильмов. Высшую оценку на данный момент получила драма Паоло Соррентино "Рука бога", которая рассказывает о трагических обстоятельствах, случившихся в юности автора. Съемки проходили в родном для режиссера Неаполе, в декабре фильм планируется к выходу на Netflix. Профессионалы оценили самый личный, по его собственному признанию, проект режиссера в 3,8 балла.

Вторую строчку рейтинга разделили "Параллельные матери" (Madres paralelas) Педро Альмодовара о двух женщинах, которые впервые переживают опыт материнства, и "Холодный расчет" (The Card Counter) Пола Шредера о карточном игроке. Оба фильма критики оценили на 3,5 балла.

На третьем месте оказалась драма "Власть пса" (The Power of the Dog) Джейн Кэмпион, основанная на одноименном романе американского писателя Томаса Сэвиджа. Она рассказывает о непростых отношениях двух братьев, роли в фильме исполнили Бенедикт Камбербэтч, Джесси Племонс и Кирстен Данст.

Журнал Ciak ежедневно выходит в свет в рамках Венецианского фестиваля и сообщает о главных событиях минувшего дня. На его страницах также публикуются рейтинги предпочтений кинокритиков.