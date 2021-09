Комедию о мире кино с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом представили в Венеции

ВЕНЕЦИЯ, 4 сентября. /ТАСС/. Испанская актриса Пенелопа Крус представила в субботу на 78-м Венецианском кинофестивале новую работу аргентинцев Гастона Дюпра и Мариано Кона "Официальный конкурс" (Competencia oficial).

Крус сыграла в этом "кино о кино" знаменитого и признанного режиссера, которую нанимает снять "лучший фильм" богатый престарелый предприниматель, мечтающий увековечить память о себе. Для экранизации "лучшего романа" о двух братьях-соперниках режиссер приглашает двух лучших актеров. Партнерами Крус выступают Антонио Бандерас и Оскар Мартинес.

Как сказали создатели картины, они не хотели никого обижать и в своей комедии ставят вопросы о творчестве и искусстве. "Мы на самом деле через призму иронии затрагиваем серьезные темы успеха, зависти, соперничества, неуверенности", - пояснил Бандерас на пресс-конференции. Актеры признались, что в некоторых эпизодах опирались на реальные странности некоторых коллег по цеху. В картине дело также доходит до фестивальной площадки, и есть эпизод премьерной пресс-конференции. "Мне кажется, мы здесь сейчас находимся внутри нашего фильма. У нас там тоже был такой большой зал", - пошутил Бандерас.

Несмотря на определенную утрированность персонажей, каждый из исполнителей смог продемонстрировать лучшие грани своего актерского таланта. Критики прочат картине одну из наград фестиваля.

Согласно неофициальному рейтингу итальянской критики, пока из шести прошедших в конкурсе фильмов лидирует "Рука бога" (E stata la mano di Dio) Паоло Соррентино, который все больше утверждается в статусе "наследника Феллини". И итальянским, и иностранным обозревателям понравилась новозеландская картина "Власть пса" (The Power or the Dog) по мотивам одноименного романа Томаса Сэвиджа.

Всего в основном конкурсе участвует 21 фильм, включая российскую картину "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, премьера которой состоится 8 сентября. Победители будут объявлены 11 сентября.