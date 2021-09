Премьера триллера "Прошлой ночью в Сохо" завершила четвертый день Венецианского фестиваля

ВЕНЕЦИЯ, 4 сентября. /ТАСС/. Британский триллер "Прошлой ночью в Сохо" (Last Night in Soho), премьера которого состоялась в субботу во внеконкурсной программе Венецианского кинофестиваля, предостерегает зрителей от романтизации прошлого. Об этом рассказал журналистам режиссер Эдгар Райт на пресс-конференции.

Главная героиня картины "Прошлой ночью в Сохо" - молодая девушка Элоиза, которая переезжает в Лондон, чтобы учиться на дизайнера одежды. Она снимает комнату у пожилой леди в старом доме. Там ей начинают сниться реалистичные сны об эпохе 1960-х годов и прекрасной молодой певице, которая пытается добиться успеха. "Люди, которые не жили в то время, фокусируются только на хорошем. Например, 1960-е для них - эпоха моды, красивых костюмов. Но если задуматься, то можно понять, что все плохое, что происходит сейчас, было и тогда тоже. Фильм говорит о том, что романтизировать прошлое опасно", - рассказал Райт.

Роли в картине сыграли Аня Тейлор-Джой, Томасин МакКензи, Мэтт Смит и другие. Дайана Риг, исполнившая роль домовладелицы, ушла из жизни в прошлом году. "Мне очень повезло знать Дайану и работать с ней. И сейчас мне невероятно грустно, что я больше не смогу посплетничать с ней за чашечкой кофе", - поделился режиссер.

Выход картины в российский прокат запланирован на ноябрь.

Фильм начинается с музыки

Британский режиссер Эдгар Райт известен по художественным фильмам "Скотт Пилигрим против всех" (Scott Pilgrim vs. the World, 2010), "Зомби по имени Шон" (Shaun of the Dead, 2004) и "Малыш на драйве" (Baby Driver, 2017), документальной картине о группе Sparks "Братья Sparks" (The Sparks Brothers, 2021) и другим проектам. Важную роль в его картинах играет музыка, и новый проект не стал исключением.

"Музыка для меня всегда появляется раньше, чем кино. Некоторые люди пишут заметки со своими идеями, а я начинаю составлять плейлист к картине. Каждый раз, когда я слышал какую-то из этих песен, я думал: "О, надо бы снять "Прошлой ночью в Сохо". Кажется, у меня кинематографическая вариация синестезии (способ восприятия, при котором некоторые люди "видят" цвет музыки или "чувствуют" запах слов - прим. ТАСС), потому что я слышу музыку и начинаю думать о какой-либо сцене. Думаю, для фильма надо выбирать по-настоящему любимые песни, ведь так или иначе их приходится слушать по сотне раз", - отметил Райт.

Аня Тейлор-Джой, которая появилась в фильме в образе девушки из 1960-х, отметила, что влюблена в музыку того времени с 16 лет и для своей героини создавала отдельный плейлист, чтобы лучше ее прочувствовать. Особое место мелодии середины прошлого века занимают и в жизни режиссера.

"На первый взгляд может показаться, что между мной и Элоизой, которую сыграла Томасин МакКензи, мало общего, но я тоже вырос на пластинках своих родителей. Я был одержим этой музыкой. Поэтому музыка в фильме становится машиной времени, которая переносит в те времена", - пояснил Райт.