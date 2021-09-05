Около 300 волонтеров помогали на фестивале "Спасская башня"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Около 300 московских волонтеров помогали на Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня", который проходит в Москве с 26 августа по 5 сентября. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе "Мосволонтера".

"Порядка 300 добровольцев столицы с 26 августа по 5 сентября приняли участие в организации и проведении Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади. Набор и координацию добровольческого корпуса проводил ресурсный центр "Мосволонтер".

Добровольцы помогали при рассадке зрителей, информировании и координации на трибунах, волонтеры пресс-центра занимались сопровождением СМИ на площадке. И вместе поддерживали атмосферу праздника", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что главной функцией волонтеров стала помощь на КПП с проверкой QR-кодов посетителей. В этом году "Спасская башня" в связи с пандемией коронавируса проходила в формате COVID-free.

"В этом году у нас самый масштабный волонтерский корпус. Волонтеры посвятили свыше 10 тыс. часов помощи гостям и зрителям. "Спасская башня" является одним из любимых мероприятий добровольцев столицы, которое они очень ждали и тщательно к нему готовились",- приводятся в сообщении слова председателя комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерины Драгуновой.