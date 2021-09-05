Мурманская область выделила 10 млн рублей рибейтов кинокомпаниям на 2021 год

ТАСС, 5 сентября. Власти Мурманской области направили 10 млн рублей на рибейты (компенсация затрат кинопроизводителей на съемки на территории региона) на 2021 год. Заявки на участие в конкурсе по их распределению будут приниматься с 15 сентября по 15 октября, сообщила в воскресенье пресс-служба областного правительства.

"В 2021 году на рибейты выделено 10 млн рублей из областного бюджета. Важным условием получения поддержки будет являться завершение съемочного процесса на территории Мурманской области до 31 декабря 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Заявочная компания на получение кинорибейтов стартует 15 сентября и завершится 15 октября. Прием заявок будет осуществлять Центр развития кинопроизводства Мурманской области. Сумма рибейта, которую может запросить кинокомпания, составляет 30% от общей суммы планируемых затрат на съемки в Заполярье, но не должна превышать 2 млн рублей. Важным условием получения поддержки будет являться завершение съемочного процесса на территории Мурманской области до 31 декабря 2021 года.

Конкурс на кинорибейты проводится в области с 2020 года. В прошлом году победителями стали четыре киноорганизации: "Студия Чеховъ" с сериалом "Иван", "Триафильм" и их картина "Кольская сверхглубокая", "Карго", снимавшая в Кировске сериал "Молоко", а также студия документальных фильмов "Рек.А" с кинопроектом "Море", отмечается в сообщении пресс-службы.