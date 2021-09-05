Мишель Франко представил на Венецианском кинофестивале фильм "Закат"

ВЕНЕЦИЯ, 5 сентября. /ТАСС/. Мексиканец Мишель Франко вернулся на Венецианский кинофестиваль спустя год после получения награды на смотре, он представил в основной конкурсной программе драму "Закат" (Sundown) с Тимом Ротом и Шарлоттой Генсбур в главных ролях. Режиссер рассказал, что не обращался к каким-либо референсам в процессе работы над сценарием, но после обнаружил сходство с "Незнакомцем" Альбера Камю.

Масштабная социальная драма Мишеля Франко "Новый порядок" (Nuevo Orden, 2020) удостоилась Гран-при жюри на Венецианском кинофестивале в прошлом году. С картиной "Закат" режиссер возвращается к камерной манере повествования, характерной для его прошлых работ. "Мне понравилась идея о герое-чужестранце, который находится на важном этапе своей жизни и в этот момент приезжает в страну, языка которой он не понимает. Он вливается в местное сообщество, но преимущественно молчит <...> Я писал сценарий без каких-либо референсов. Тогда я переживал глубокий внутренний кризис после поездки в Акапулько, где у меня случился серьезный конфликт с группой проходимцев, переодетых в полицейскую форму. Уже после завершения работы я взялся за литературу и действительно увидел связь с "Незнакомцем" Альбера Камю, хоть это и звучит довольно претенциозно", - сказал он.

В центре сюжета оказывается наследник богатой фамилии, который по неизвестной причине решает не прерывать отпуск в Мексике, когда узнает о смерти матери, в то время как его сестра и племянники отправляются в Лондон на похороны. Он переезжает в дешевый отель на берегу и начинает общаться с местными жителями.

По словам Франко, фильм говорит об отношении героя к окружающим его событиям и о решениях, которые он принимает, несмотря на последствия. Главную роль в проекте сыграл Тим Рот: ранее он работал с Франко на фильме "Хроник" (Chronic, 2015). Режиссер подчеркнул, что сценарий "Заката" он создавал специально под актера. "Мой герой принимает то, что с ним происходит, возможность делать выбор становится его привилегией", - пояснил артист.

Роли в картине также исполнили Шарлотта Генсбур и Иазуа Лариос, которая была единственной профессиональной мексиканской актрисой на площадке. Остальных героев сыграли обычные жители Акапулько.

Франко также неоднократно становился лауреатом Каннского кинофестиваля, он получал награды за фильмы "Дочери Абриль" (Las hijas de Abril, 2017), "Хроник", "После Люсии" (Después de Lucia, 2012).