Венецианский фестиваль проходит в очном формате

ВЕНЕЦИЯ, 5 сентября. /Корр. Вера Щербакова/. Венецианский кинофестиваль, который в прошлом году в отличие от всех остальных крупных киносмотров прошел в очном формате, набирает обороты. На этот раз обстановка на острове Лидо, где расположена киноплощадка, совсем иная, чем год назад.

Места в барах и зонах отдыха заняты журналистами и критиками. Непросто попасть и на просмотры. Практически все аккредитованные сталкиваются с трудностями при заказе мест на сеансы, проход на которые надо бронировать заранее онлайн в личном кабинете на сайте фестиваля. Художественный руководитель смотра Альберто Барбера сообщил, что в 2021-ом году аккредитовано вдвое больше журналистов, чем в 2020-ом. При этом места в залах в соответствии с нормами по профилактике и недопущению распространения коронавируса по-прежнему сокращены до 50% от общей вместимости.

QR-код с данными о вакцинации необходимо показывать при получении аккредитационной карты. Именно она становится носителем полной информации о заказанных местах на просмотрах и пресс-конференциях и помогает попасть на мероприятия. По номеру на ней должны разыскивать обладателя, если вдруг у кого-то обнаружится коронавирус. Всех находившихся в непосредственной близости с заразившимся могут отправить на карантин.

У некоторых аккредитационных карт обрезан уголок, это значит, что обладатель карты не привит или привит, но непризнанным в ЕС препаратом. В таком случае для продления действия ковид-сертификата необходимо каждые 48 часов сдавать тест на коронавирус. К этой категории, в частности, относятся все российские журналисты, которые, в отличие от прошлого года, смогли прибыть в Венецию, поскольку еще в начале лета в РФ было объявлено о восстановлении регулярного авиасообщения с Италией.

Организаторы фестиваля учли необходимость сдавать тесты и установили сразу несколько палаток Красного Креста. Для аккредитованных процедура стоимостью €15 проводится бесплатно.

У ковровой дорожки

Второй год подряд красная ковровая дорожка проходит за закрытыми дверями. Посмотреть на наряды могут только фотографы и операторы, которых пускают строго по специальной аккредитации.

Тем не менее фанаты, которых в прошлом году практически совсем не было, собираются напротив Дворца кино. Кто-то забирается на тумбы с афишами фильмов. Кто-то сбивается у немногочисленных щелей в перегородках. Кто-то прикрепляет телефон к специальному штативу и поднимает его над скрывающей красную ковровую дорожку загородкой. На площади перед большим экраном, на котором транслируется происходящее на дорожке, тоже собираются толпы. К скоплению людей относятся терпимо, хотя строго следят за соблюдением масочного режима.

Многие из пришедших - это венецианцы, которые приезжают на Лидо. Местным жителям, помимо доходов за счет сдачи в аренду жилья, фестиваль приносит немало неудобств. На время его проведения контрольные пункты устанавливаются на всех проходах ко Дворцу кино и Казино, и венецианцы вынуждены стоять в длинных очередях для прохождения контроля.

Возвращение в город

Заметно больше туристов и в самой Венеции. С увеличением числа желающих прокатиться на историческом водном транспорте оживились гондольеры. В воскресенье людей вдоль Большого канала еще больше в связи с проведением традиционной исторической регаты. Дополнительное количество туристов в город привлекает не только фестиваль, но и Архитектурная биеннале, которую в прошлом году из-за пандемии пришлось отложить.

После более чем годового отсутствия туристов власти одного из самых популярных у иностранцев итальянских городов возобновили разговоры о необходимости установления контроля и ограничений по числу принимаемых в день посетителей.

"Венеция - не парк развлечений под открытым небом, и ее жители заслуживают жить здесь как в нормальном городе", - сказал на одном из мероприятий в рамках фестивальных презентаций курирующий вопросы туризма в региональном правительстве Венето Федерико Канер. Он указал, что необходимы "новые технологии и инновационные методы". "Турникеты - не решение", - добавил Канер.

До пандемии городские власти объявляли о разных методах препятствования наплыву туристов - от введения налога (как платы за входной билет) до установки турникетов. Последние даже проходили очень непродолжительный период тестирования во время карнавала, но оказались бесполезны. Против турникетов высказался побывавший на открытии фестиваля в Венеции министр культуры Италии Дарио Франческини.

Пока правительство запретило заход в лагуну больших круизных лайнеров. Корабли большого водоизмещения вредят экосистеме города, который чуть было не попал из-за этого в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, находящихся под угрозой.