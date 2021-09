Режиссер назвала фильм "Мона Лиза и кровавая луна" актуальным в пандемию

ВЕНЕЦИЯ, 5 сентября. /ТАСС/. Фантастический триллер "Мона Лиза и кровавая луна" (Mona Lisa and the Blood Moon), показанный в конкурсе Венецианского кинофестиваля, говорит со зрителем о поиске личной свободы и необходимости "выйти из коробки", в которой многие оказались из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказала на пресс-конференции режиссер проекта Ана Лили Амирпур.

Триллер с элементами фантастики "Мона Лиза и кровавая луна" вошел в основную конкурсную программу Венецианского кинофестиваля. "Мною всегда двигает огромная жажда личной свободы, поиск ответа на вопрос, что мешает тебе быть абсолютно свободным, не прекращается. Вокруг нас столько систем - общество, правительство, культура, семья. Человеку нужно вырваться из этого круга, чтобы понять, кто он такой на самом деле. Это очень сложно - забыть все, что ты знал (одна из ключевых фраз фильма - прим. ТАСС). Честно говоря, я написала сценарий до того, как мир изменился, и в этом есть что-то мистическое. Мона Лиза сначала заперта, а потом ей удается вырваться на свободу. Все мы хотим выйти из этой чертовой коробки. Каждый теперь понимает, что это такое - забыть все, что ты знал", - рассказала режиссер.

Картина рассказывает о девушке с необычными способностями, которая после десяти лет заточения ухитряется сбежать из психбольницы. Мир за пределами лечебницы оказывается не менее опасным и жестоким, чем то, что ей довелось пережить внутри. Главную роль в фильме исполнила южнокорейская актриса Чон Джон-со. Амирпур назвала Мону Лизу "чудачкой", которая постоянно меняется, перерождается и перемещается из одной среды в другую. "Сначала она монстр, потом ребенок, потом девушка. И в этом ее свобода, это завораживает", - поделилась Амирпур.

Спастись от полиции героине помогает танцовщица стриптиза, которую сыграла Кейт Хадсон, и диджей, образ которого воплотил Эд Скрейн, знакомый зрителю по сериалу "Игра престолов" (Game of Thrones, 2011-2019). По словам Хадсон, она сразу согласилась на роль Бонни, несмотря на то, что в тот момент была беременна. "Я могу сказать, что в какой-то части моей души очень много Бонни. Она настоящий боец, она умеет выживать в этом мире", - отметила актриса.

Режиссер Ана Лили Амирпур во второй раз участвует в Венецианском кинофестивале. В 2016 году она представляла в программе футуристическую антиутопию "Плохая партия" (The Bad Batch, 2016), но осталась без наград. Она также работала над сериалами "Легион" (Legion, 2017-2019),"Касл-Рок" (Castle Rock, 2018-2019) и фильмом "Девушка возвращается одна ночью домой" (A Girl Walks Home Alone at Night, 2014).