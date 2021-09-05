Международный кинофестиваль "Улыбнись, Россия!" открылся в Туле

ТУЛА, 5 сентября. /ТАСС/. Фестиваль комедий "Улыбнись, Россия!", который с 2021 года получил статус международного, открылся в Городском концертном зале Тулы 5 сентября показом отечественного фильма "Пара из будущего". Также состоялось вручение премий фестиваля, в том числе актерам Александру Панкратову-Черному, Елизавете Боярской, Анне Уколовой, телеведущему Владимиру Познеру, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Премию "За вклад в комедию" получили актриса, лауреат российской национальной телевизионной премии "ТЭФИ" Анна Уколова, народный артист РФ Александр Панкратов-Черный. Премии "За вклад в чувство юмора страны" удостоен актер, телеведущий, продюсер, народный артист России Леонид Якубович. Лауреатом премии "За все хорошее" стал журналист, писатель и телеведущий, создатель и первый президент Академии российского телевидения Владимир Познер", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

На церемонии открытия первый заместитель губернатора - председатель правительства Тульской области Валерий Шерин зачитал приветственное послание главы региона Алексея Дюмина, отметив, что фестиваль проводится в Туле девятый раз и является востребованным культурным событием. Фильмом, открывшим серию кинопоказов, стала лента "Пара из будущего" (режиссер А. Нужный).

С 2021 года фестиваль обрел статус международного, в состав жури, которое возглавляет заслуженный деятель искусств России, писатель и драматург Аркадий Инин, вошли зарубежные деятели кино: Даниэла Стоянович (Сербия), Андрей Курейчик (Белоруссия), Полина Шлихт (Германия). "То, что фестиваль получил статус международного, это обязывает нас к тому, чтобы и в жюри были люди не только российские, но и зарубежные. <...> Я счастлива, что мои коллеги, несмотря нас все сложности [из-за пандемии коронавируса], приехали к нам на фестиваль", - сказала на брифинге перед началом фестиваля его президент, кинорежиссер Алла Сурикова.

За несколько часов до открытия фестиваля сотни жителей Тулы пришли на центральную площадь города, где приземлился вертолет с Леонидом Якубовичем. Он раздал 500 эскимо, эту акцию организовали в поддержку фестиваля "Улыбнись, Россия!".

Программа кинофорума

В связи с тем, что в 2020 году фестиваль не состоялся, в программу 2021 года включили более 30 фильмов, снятых преимущественно в прошлом и позапрошлом годах, среди них комедии "Хэппи-энд", "Конек-горбунок" (Россия), "Ночная жизнь", "Осторожно, Кенгуру!" (Германия), "Я пышка" (Казахстан), "Начать с нуля" (Италия), "Дружить по-русски!" (Франция), "Спасти панду" (Южная Корея). Традиционно пройдут показы новых выпусков киножурнала "Ералаш", ряда мультипликационных фильмов. Увидеть работы можно будет в 19 кинотеатрах Тулы и районов области.

Также пройдут творческие вечера народного артиста РФ Всеволода Шиловского, поэта Владимира Вишневского, бардов Вероники Долиной и Юлия Кима и ряда других деятелей культуры. Планируется, что 6 сентября в Тульской областной филармонии состоится вечер "Всегда неподалеку. Ваш Жванецкий", посвященный памяти писателя-сатирика, который умер в ноябре 2020 года в возрасте 86 лет. Завершит цикл творческих вечеров встреча зрителей с народным артистом РФ Сергеем Никоненко в выставочном комплексе Тульского кремля 11 сентября. Фестиваль завершится вечером того же дня, в Городском концертном зале наградят победителей.

На территории региона продолжает действовать ряд профилактических ограничений, поэтому посещать мероприятия фестиваля можно при наличии защитных масок, необходимо соблюдать социальную дистанцию. Пройти в кинотеатры и на творческие вечера возможно по пригласительным билетам, которые бесплатно выдают в кассах кинотеатров и в учреждениях культуры, но в связи с пандемией количество мест ограничено, добавили в пресс-службе регионального правительства.

О фестивале

"Улыбнись, Россия!" проходит при поддержке Министерства культуры РФ, студий "Позитив-фильм", "Джем студия" и правительства Тульской области. С 2012 года его постоянной площадкой стала Тула. Президентом фестиваля является народная артистка России, лауреат премии правительства РФ, кинорежиссер Алла Сурикова. XX фестиваль состоялся в 2019 году.