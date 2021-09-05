Сводный оркестр закрыл фестиваль "Спасская башня" в Москве

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Выступление тысячетрубного военного оркестра завершило представление Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.

Российские и зарубежные военные музыканты исполнили попурри, куда вошли отрывки произведений Булата Окуджавы, Давида Тухманова, Дмитрия Шостаковича, Тихона Хренникова, Петра Чайковского, других российских и зарубежных композиторов. Ушел сводный оркестр фестиваля традиционно под "Прощание славянки". Один из отрывков попурри - "Под небом Парижа" Юбера Жиро - был посвящен французской певице Мирей Матье, которая в этом году не смогла приехать на фестиваль. Как рассказал руководитель дирекции фестиваля "Спасская башня" Сергей Смирнов, артистка очень хотела приехать. "Но мы не можем рисковать здоровьем Мирей Матье. Как могли, мы ей отсюда напомнили о фестивале", - пояснил он. В честь француженки на Красной площади прозвучала песня "Нет, я не жалею ни о чем" в исполнении Тамары Гвердцители. Народной артистке России на фестивале вручили официальную награду - пятиконечную звезду с рубиновым стеклом, по своей конструкции повторяющую звезду Московского Кремля. Такая же награда отправится во Францию к Мирей Матье.

По словам начальника Военно-оркестровой службы ВС РФ, главного военного дирижера, музыкального руководителя фестиваля генерал-майора Тимофея Маякина, представления прошли замечательно. "То, что фестиваль состоялся, мы поняли уже в первый день. Оркестры приехали очень хорошо подготовленные", - рассказал ТАСС Маякин. Он отметил, что трибуны воспринимали выступления с восторгом. "А для меня это самое главное. Что касается коллективов, они привезли очень интересные программы. Несмотря на не очень хорошую погоду и дождь, зрители не покидали трибун", - рассказал дирижер. Он выразил сожаление, что коллективы из Габона и Австрии не смогли приехать в Москву в последний момент.

"Австрийский оркестр прислал нам свое выступления, одно из них на фоне памятника советскому солдату-освободителю на площади в центре Вены. Очень трогательно, что они чтят память о Великой Отечественной войне", - подчеркнул Маякин. Это видеовыступление австрийцев высоко оценили российские музыканты. "Австрийцы, конечно, большие молодцы. Они помнят, что когда советские войска освобождали Австрию, погибли 26 тыс. бойцов Красной Армии. И очень здорово, что в Европе, в частности, в Австрии, музыканты это помнят и отдают дань нашим солдатам", - считает заместитель руководителя Центрального военного оркестра Минобороны РФ подполковник Константин Петрович.

Руководитель Центрального пограничного ансамбля ФСБ России полковник Андрей Капралов также отметил инициативу австрийцев. "Думаю, что это хороший жест. Как австрийцы, так и немцы очень трепетно относятся к памяти прошедшей войны. У них это воспитывается с младенчества. Это уже часть культуры. Я могу только приветствовать от души, что они помнят о тех людях, которые сложили голову, отстаивая мир", - сказал он.

По словам Петровича, шоу с каждым годом становится все лучше и лучше и уже стало самым главным военно-музыкальным праздником года. Зарубежные оркестры выразили восторг прошедшим фестивалем. "Это все колоссально, феноменально, грандиозно", - эмоционально охарактеризовал фестиваль руководитель Военного оркестра Минобороны Мексики Исраэль Хименас Сеговия.

Время, музыка и мир

В этом году основной идеей фестиваля стала тема "Время, музыка и мир". Как рассказал Смирнов, она была навеяна пандемией. "Мы пережили крайне тяжелое время, оно сопровождалось массой проблем и личного характера, и общества в целом. Но при этом многие по-новому взглянули на все то, что окружает нас, прежде всего, на людей", - сказал руководитель дирекции фестиваля. По словам Смирнова, лично его поразил всплеск волонтерства и работа медиков. "Мы все стали немного другими. Вот эти изменения мы и хотели зафиксировать в программе фестиваля", - пояснил руководитель дирекции.

В свою очередь руководитель художественного совета фестиваля генерал-лейтенант Сергей Хлебников подчеркнул, что "именно музыка способна поднять настроение, вылечить душу, дать людям надежду, когда в мире бушует пандемия, которая разрушила привычный жизненный уклад и принесла много бед, но вместе с тем заставила по-новому взглянуть на основные жизненные ценности: здоровье и безопасность, заботу о семье и близких, дружбу и свободу перемещения".

В соответствии с заявленной темой музыканты формировали программу, по традиции включая в нее произведения российских композиторов. По словам руководителя Центрального пограничного ансамбля ФСБ России, их оркестр решил расширить тему. "Мы посчитали, что не было бы ничего из этого - ни мира, ни музыки, ни жизни, если бы не было любви. Поэтому в качестве центральной темы мы поставили композицию "Звездочка моя ясная", - рассказал он. Говоря о мире среди музыкантов разных стран, Капралов подчеркнул, что среди коллективов нет непонимания. "У музыкантов уникальная ситуация, у нас самый короткий алфавит - всего семь нот, поэтому музыканты понимают друг друга лучше, чем политики".

Погода на фестивале

Дождь и холодная погода в начале сентября стали для многих музыкантов проверкой на прочность. Все оркестры выступали в летней форме, танцевальным коллективам приходилось демонстрировать свое мастерство на мокрой брусчатке Красной площади. По словам руководителя Военного оркестр ВС Катара Саада Мофтаха Мубарака Аль-Кувари, для музыкантов такая погода была непривычной. Несмотря на то, что во время выступления музыкантов из Катара пошел дождь, они выступили блестяще, завершив свою финальную программу "Катюшей".

"У нас в Дохе температура плюс 40 градусов, а здесь наоборот. Погода нам нравится. Нам холодно, но мы приготовили теплую одежду", - сказал дирижер. По его словам, холод компенсирует теплота приема музыкантов на фестивале. С ним согласен руководитель Военного оркестра Минобороны Мексики. Он также отметил интерес зрителей к музыке. "С такими замечательными людьми холод не чувствуется", - сказал он.

По словам заместителя руководителя Центрального военного оркестра, военных музыкантов ничем не испугаешь. "Мы играем в любую погоду, ничего страшного тут нет. Некоторым зарубежных музыкантам, наверное, было непривычно, но это никак не отразилось на их выступлении. Они прекрасно выступали", - оценил он.

Петрович рассказал, что музыканты настолько любят этот праздник, что готовы выступать в любую погоду. Как сообщил руководитель Центрального пограничного ансамбля ФСБ России, погода доставляет дискомфорт в первую очередь танцорам и артистам балета. "Брусчатка - сложное покрытие, но если она еще и мокрая, а тебе надо делать трюк... Приятнее, конечно, выступать в солнечную погоду", - пояснил он.

По словам Капралова, звук от дождя не страдает, но страдают инструменты. "У нас ведь есть еще деревянные духовые инструменты. Они к дождю очень капризно относятся, с медными проще. Но в конце концов есть такая песня: "И в дождь, и в зной оркестр наш полковой дарил на счастье музыку, играл с душой", - заключил он.

За 11 дней, с 26 августа по 5 сентября, вечерние военно-музыкальные представления посетили свыше 25 тыс. зрителей. На Красной площади выступили 29 военно-оркестровых, творческих и конных коллективов из России, Белоруссии, Греции, Мексики и Катара. Специальными гостями стали певица Тамара Гвердцители, арт-группа "Хор Турецкого" и Тилль Линдеманн. ТАСС - официальное информационное агентство фестиваля.